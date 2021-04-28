高雄辣媽孕後身材回不去！貼心兒捧存簿集資讓她回復水蛇腰

▲高雄一名辣媽婚後育有2兒子，但腹直肌分離導致肚子鬆垮，運動、節食都不見效果，經整形手術後已恢復過往水蛇腰 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

下周就是母親節，不少愛美女性也找到好好愛自己的理由。高雄一名45歲李姓職業婦女，婚後生下2個兒子，但怎麼運動、節食，身材就是回不去，兒子體貼她，集資讓她做醫美整形，術後腰圍縮到28吋，成功找回年輕時的水蛇腰。醫師建議，施作醫美整形前一定要經過專業評估，才能確保術前、術後安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲45歲李小姐前凸後翹，身材玲瓏有緻。（圖／記者許宥孺攝）

高雄一名45歲李姓媽媽是職業婦女，在公司擔任高階主管，婚後育有2個兒子，注重外在形象的她，身材卻遲遲無法恢復過往的水蛇腰。李小姐表示，她嘗試持續運動3年，但肚子仍遲遲瘦不下來，她也試過節食，但卻只瘦到胸部和臀部。

「這是最好的母親節禮物！」李小姐說，她的瘦身意志非常堅定，所以貼心的兒子在去年就以母親節的名義，用存款和壓歲錢贊助她去做醫美整形，包括腹部抽脂、拉皮並搭配臀部補脂，術後1年的成果讓她非常滿意，腰圍從30吋縮到剩25吋，臀圍從34吋變36吋，成功找回年輕時的曼妙身材。

▲整形外科專科醫師賴慶鴻。（圖／記者許宥孺攝）

主刀的整形外科醫師賴慶鴻表示，許多婦女懷孕後都有「腹直肌分離」的困擾，因為子宮隨著孕期增大，導致腹部肌肉向外推，就失去了腹部核心，不僅容易造成腹部外觀鬆垮、腰背痠痛，還可能產生便秘、尿失禁；經縫合腹直肌內部肌肉，並做腹部環抽、拉皮，並將部分脂肪注射至臀部，術後當天就可回家。

賴慶鴻說，搭著母親節熱潮，有不少母女互揪來諮詢，不過要做整形手術前必須先評估身體狀況，包括是否有糖尿病、心臟病、凝血功能不良或是對麻藥過敏等，才能確保麻醉後和術後都能安全。

【更多新聞】

叫「高、雄」的人注意！免費住飯店一晚 現在才改名的來不及了

身分證有「5、1」鈴鹿賽道門票5折 勞工51元可爽玩義大世界

快訊／高雄小港3輛大貨車追撞 1車成夾心餅乾駕駛逃劫

獨／辣腿紅腫痛！美魔女沒傷口卻「蜂窩性組織炎」 醫1關鍵解謎

藍白拖登上國際醫學期刊！大叔踩到鐵釘痛2個月 醫揭真相寫論文