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國軍只會「臥射6發裝子彈」　前美軍士官：美軍菜逼巴就打2000發

▲當兵,士兵,阿兵哥,打戰,作戰,戰爭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美軍光是菜逼巴新兵，平均射擊發數就多達2000發。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

實彈射擊是成為軍人的基本訓練，雖然當過兵的民眾都接受過步槍射擊訓練，但是大多數人只會臥射一種射擊姿勢，而且每一次的打靶也都是「6發裝子彈」。對此前美軍士官表示，美軍光是新兵訓練就打了2000發子彈。

根據TVBS報導，國軍不分軍種所有新兵的訓練目標，都是成為「合格步槍兵」，4個月的軍事訓練役步班射擊時數是256小時，消耗彈藥量262發，但是在退役美軍士官眼中，還是遠遠不足。退役美軍士官Allen Lin表示，美軍新兵射擊訓練大約241小時，平均每人消耗彈藥量2000發。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲美軍新兵射擊消耗的彈藥量，比國軍老兵一整年消耗的還多。（圖／記者李毓康攝）

Allen Lin強調，國軍的射擊訓練問題有很多，但主要是實數不夠造成基礎不足，多數人就算經過新兵訓練，還是不懂怎麼自己做步槍歸零，或是涉及故障排除，甚至連槍枝保養的知識都很缺乏，因為對於槍枝欠缺專業上的自信，所以訓練也做得綁手綁腳，只求不出意外就好，這樣的風氣很難訓練出優秀的射手。

軍事作家趙武靈指出，非常多的單位都會遭到一個困擾與挑戰，就是射擊訓練完之後，所有的彈殼都要如數繳回，今天必須面對一個事實，一旦射擊發數提升，找彈殼的制度如果不改的話，很多單位一定因此會害怕或規避訓練，這個制度也會導致很多單位不願意落實訓練。

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