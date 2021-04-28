叫「高、雄」的人注意！免費住飯店一晚　現在才改名的來不及了

▲高雄市觀光局推出活動，只要名字有「高、雄」，上網登記有機會免費住高雄一晚 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

你叫什麼名字？高雄市觀光局宣布，只要名字內同時有「高」和「雄」兩字，就有機會免費到高雄住宿一晚！不過為了避免增加戶政機關業務量，觀光局特別強調，「只接受活動公告日前有效身份證件上有『高』與『雄』的符合資格報名者」。

高市府觀光局長周玲妏28日大方宣布，為讓更多民眾能深度體驗高雄的多元樣貌，給自己一個外宿高雄的理由，觀光局特別邀請本市旅宿業者共襄盛舉，提供100房免費住一晚優惠名額，給予名字同時有「高」與「雄」兩字的民眾！

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不管你是叫「高大雄」、「高雄大」還是「林高雄」，只要名字同時符合有「高、雄」2字，即日起至六月底，上網個人填寫資料並上傳身分證件(https://forms.gle/gWYMbDoziGECQFB3A )，前100名就可獲得由旅宿業者提供，免費高雄住一晚的超值優惠。免費入住飯店有佳適旅舍站前館、美麗四季精品旅館、康橋大飯店、御宿商旅後驛館及麗馨精品商旅七賢館。

不過為了避免增加戶政機關業務量，觀光局特別強調，「只接受活動公告日前有效身份證件上有『高』與『雄』的符合資格報名者」，幸運獲獎者，主辦單位將以手機或電子郵件通知。

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