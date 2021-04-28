「神秘卵」藏30年老船　陸海關送檢後冒冷汗...比黑寡婦還毒！　

▲南京海關即時發現毒蜘蛛 。（圖／翻攝 央視／風聞社區蘭利的農民）

記者任以芳／綜合報導

大陸南京海關所屬南通海關近日發現一條30年老船舶，登船臨檢時發現隱密佈滿蜘蛛網和蟲卵，檢疫後發現，竟然發現是超級毒的幾何寇蛛（Latrodectus geometricus），也叫棕色寡婦蛛。一但有人被此類蜘蛛咬到，數小時內死亡，非常危險。

《央視》報導指出，這是南通海關今年第二次在國際航行船舶上截獲劇毒蜘蛛。日前，海關在對申報入港的船舶進行審單時，發現一艘船齡約30年的入港維修船舶，即將靠泊南通中遠船廠進行維修。 由於這艘船今年1到3月份曾停靠在南太平洋地區裝載原木，有較高的檢疫風險。

▲南京海關送檢當天，「神秘卵」孵化出上百隻小毒蜘蛛 。（圖／翻攝 央視／風聞社區蘭利的農民）

海關查驗關員隨即登臨進行檢查，結果發現，該輪艙內及船體周邊鏽跡斑駁，甲板上隨處有殘留的原木殘渣和樹皮，在船艙角落及房間雜物隱蔽處密佈著蜘蛛網，經深入排查，現場查獲17隻活體毒蜘蛛和大量新鮮卵囊。

該報導強調，「在蛛樣送檢當天，蜘蛛卵囊孵化出數百隻小蜘蛛。」事後報告出爐，海關人員都捏把冷汗！

這些蜘蛛原來是棕色寡婦蛛，主要分佈在熱帶地區，毒性比黑寡婦蜘蛛還要可怕！體內含強烈的神經毒素，動物只要被咬傷，會出現肌肉甚至神經系統的劇烈疼痛，嚴重情況下可在數小時內死亡。

假設傳入並定殖，將對生態環境和生命健康安全造成巨大威脅。 目前，後續檢疫除害處理已全部完成。