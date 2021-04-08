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港警荷槍實彈戒護　「偷渡台灣案」李宇軒首出庭...律師身份成疑

▲李宇軒首度出庭，大批港警荷槍實彈在法院周圍戒護。（圖／路透）

▲李宇軒首度出庭，大批港警荷槍實彈在法院周圍戒護。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

12港人偷渡台灣案中的指標人物「香港故事」成員李宇軒昨（7）日首度出庭應訊。為防止聲援群眾引發騷亂，大批制服特警荷槍實彈在法院周圍戒護，其中還穿插不少便衣刑警在周圍巡邏，大陣仗態勢引起路過民眾議論。

▲▼12港人偷渡案,其中人刑滿遣返香港,但李宇軒返港後未獲釋。（圖／路透社）

▲12港人偷渡案刑滿遣返香港。（圖／路透社）

李宇軒及其餘11名港人於2020年被指控欲偷渡逃往台灣，在深圳海域被大陸海警攔下後，以偷越邊境罪在深圳關押，刑滿後今年3月22日移交給港警。檢方偵結後，李宇軒被以串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥等罪名起訴。

▲李宇軒兩位律師被家屬質疑為「官派律師」。（圖／路透）

▲李宇軒兩位律師被家屬質疑為「官派律師」。（圖／路透）

由於李宇軒被送回香港後遭強制隔離，直至7日才首度出庭應訊。港媒綜合報導，李宇軒出庭時身著白色襯衫，偶爾向四周張望，神態略顯從容。至於李宇軒的律師陳天立及羅達雄，則否認是「官派律師」，認為案件審理時沒有必要與被告家屬聯繫。

▲港警出動前導車隊押送李宇軒出庭。（圖／路透）

▲港警出動前導車隊押送李宇軒出庭。（圖／路透）

庭訊後，國安法指定法官蘇惠德將案件排至5月18日再次於西九龍法院提訊。控方由律政司高級檢控官李庭偉代表，辯方則仍由羅達雄律師出庭。
 

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