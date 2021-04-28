　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義縣3起校園輪狀病毒腸道群聚感染　兩班停課7天

▲嘉義縣出現腸病毒停課 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣出現腸病毒停課 ，縣長翁章梁呼籲勤洗手。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣4月份接獲3起輪狀病毒腸道感染群聚案件，較3月增加2件，目前控制得宜未漫延，僅幼稚園及國中兩班級因病毒性腸胃炎停課一周。病毒性腸胃炎具有高傳染力，容易透過接觸互動引發群聚感染，衛生局提醒注意飲食安全及手部衛生，如出現疑似症狀，應儘速就醫，生病不上班、不上課，避免病毒傳播造成疫情蔓延。

病毒性腸胃炎，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。輪狀病毒、腺病毒等好發於5歲以下兒童，諾羅病毒全年齡層皆可能受到感染；易發於學校、餐廳等地方，病毒主要是透過糞口途徑傳播，如：食用受病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸，目前無特效藥可治療，如有噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，應盡速就醫，充分休息及補充水分，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，避免交互感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義縣出現腸病毒停課 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，3起校園腸道感染群聚案件，在衛生局與教育處密切監控合作下，目前均控制得宜未漫延，預防腸道傳染病，落實手部衛生是重要關鍵，除吃東西前、擤鼻涕、上廁所後，大人尤應注意接觸小寶寶前等，務必以肥皂洗手，確實做好「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟；此外，餐飲旅宿業者務必加強環境及餐飲衛生管理，並留意員工健康狀況，降低病毒傳播的風險，衛生局也加強輔導與宣導。

衛生局提醒，酒精常用預防新冠肺炎手部及環境消毒，但預防腸道菌感染則需改用漂白水，屋內環境清潔消毒，以一般市售漂白水100cc+10公升(1:100比例)清水稀釋使用，不論是新冠肺炎或其他傳染病，勤洗手是不可缺的基本功，新冠肺炎預防，施打疫苗更是營造群體免疫降低感染風險的最好策略。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元　桃紅色超好看

ET快訊
快訊／鋒面南移中部要開始下了　雨彈「2地區」雨最大
AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑影片曝
快訊／申成祿確診新冠肺炎！車銀優、李昇基受影響
快訊／《Mouse》女星猝逝！家中身亡被發現　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／鋒面雲雨帶南移中部要開始下了　雨彈夜襲「2地區」雨最大

「牛步化審理」台視新聞上架CH52再等等　 NCC強調標準一致未偏袒

「抽鑰匙」是含蓄又科學的交友方式！吳念真平反：當年報紙寫太亂

他怨「行動支付」害排隊打結！寧願直接付現　網揪關鍵：人的問題

交通部拍板！太魯閣罹難賠償金比照普悠瑪　家屬至少領3070萬

統一肉燥麵拿第2名！泡麵網路10大聲量排名　韓國辛拉麵奪冠

快訊／華航宣布5月起實施分組居家辦公　今起機組員居檢一人一戶

大放送！雲林機車駕訓補助「不限人數」　年底前都OK

資方砍薪！兩大外送員聯手成立台中市產業工會　推動專法保權益

嘉義縣3起校園輪狀病毒腸道群聚感染　兩班停課7天

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

快訊／鋒面雲雨帶南移中部要開始下了　雨彈夜襲「2地區」雨最大

「牛步化審理」台視新聞上架CH52再等等　 NCC強調標準一致未偏袒

「抽鑰匙」是含蓄又科學的交友方式！吳念真平反：當年報紙寫太亂

他怨「行動支付」害排隊打結！寧願直接付現　網揪關鍵：人的問題

交通部拍板！太魯閣罹難賠償金比照普悠瑪　家屬至少領3070萬

統一肉燥麵拿第2名！泡麵網路10大聲量排名　韓國辛拉麵奪冠

快訊／華航宣布5月起實施分組居家辦公　今起機組員居檢一人一戶

大放送！雲林機車駕訓補助「不限人數」　年底前都OK

資方砍薪！兩大外送員聯手成立台中市產業工會　推動專法保權益

嘉義縣3起校園輪狀病毒腸道群聚感染　兩班停課7天

腳飄鹹魚味好尷尬！網揭「5個方法」消除腳臭，帆布鞋原來是救星

曼赤肯搭掃地機器人巡視客廳　「中途被丟包」秒淡定舔毛裝沒事

走路多久到捷運站算近　「我家12分鐘，遠！」過來人崩潰曝極限

半夜外送遇「饅頭臉惡煞」攔車！　箱子被霸占他心軟：擼了1小時

楊家維開轟、施子謙5局好投　獅二軍4比1勝猿

曾暗指Angelababy是小三　黃曉明前任被問「跟她和解沒？」回答被讚：很得體

《山河令》龔俊武打戲「用命拼」：我是18線演員

兄弟再傳傷兵　王勝偉重返一軍首戰就先發

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

徐千祥／【女師遭警盤查上銬】又是績效制度惹的禍

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

快訊／境外移入家人確診　活動足跡曝光

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

快訊／本土+3！抗體陽性機師2家2人中鏢

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

雨下對地方！全台水庫進帳62萬噸

雷雨掃全台！　鋒面接近「今晚起水氣最多」

林口康橋爆1生確診！家長超慌擠校門接學生

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

更多熱門

相關新聞

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

雲林縣雲林國小今（21）日校方緊急通知家長明（22）日停課一天，因校內傳出疑似群聚感染，多名學生出現嘔吐、腸胃不適症狀，校方緊急通報教育處及衛生局，經開會後決定明3月22日週一停課一天，進行全校大消毒。教育處長邱孝文表示，群聚感染病毒尚未確認，須待明日詳驗。

嬰參加爬行比賽…手腳狂冒紅疹！醫曝「2傳染途徑」

嬰參加爬行比賽…手腳狂冒紅疹！醫曝「2傳染途徑」

勤洗手戴口罩不怕家中寶貝腸病毒威脅

勤洗手戴口罩不怕家中寶貝腸病毒威脅

酒精無效！扼殺上吐下瀉2大元兇只能靠「肥皂濕洗手」

酒精無效！扼殺上吐下瀉2大元兇只能靠「肥皂濕洗手」

小孩住院　大人要吃什麼呢？

小孩住院　大人要吃什麼呢？

關鍵字：

輪狀病毒腸病毒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

2001年出生者免費看《玩命關頭》

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面