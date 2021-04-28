嘉義縣3起校園輪狀病毒腸道群聚感染　兩班停課7天

▲嘉義縣出現腸病毒停課 ，縣長翁章梁呼籲勤洗手。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣4月份接獲3起輪狀病毒腸道感染群聚案件，較3月增加2件，目前控制得宜未漫延，僅幼稚園及國中兩班級因病毒性腸胃炎停課一周。病毒性腸胃炎具有高傳染力，容易透過接觸互動引發群聚感染，衛生局提醒注意飲食安全及手部衛生，如出現疑似症狀，應儘速就醫，生病不上班、不上課，避免病毒傳播造成疫情蔓延。

病毒性腸胃炎，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。輪狀病毒、腺病毒等好發於5歲以下兒童，諾羅病毒全年齡層皆可能受到感染；易發於學校、餐廳等地方，病毒主要是透過糞口途徑傳播，如：食用受病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸，目前無特效藥可治療，如有噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，應盡速就醫，充分休息及補充水分，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，避免交互感染。

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衛生局長趙紋華表示，3起校園腸道感染群聚案件，在衛生局與教育處密切監控合作下，目前均控制得宜未漫延，預防腸道傳染病，落實手部衛生是重要關鍵，除吃東西前、擤鼻涕、上廁所後，大人尤應注意接觸小寶寶前等，務必以肥皂洗手，確實做好「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟；此外，餐飲旅宿業者務必加強環境及餐飲衛生管理，並留意員工健康狀況，降低病毒傳播的風險，衛生局也加強輔導與宣導。

衛生局提醒，酒精常用預防新冠肺炎手部及環境消毒，但預防腸道菌感染則需改用漂白水，屋內環境清潔消毒，以一般市售漂白水100cc+10公升(1:100比例)清水稀釋使用，不論是新冠肺炎或其他傳染病，勤洗手是不可缺的基本功，新冠肺炎預防，施打疫苗更是營造群體免疫降低感染風險的最好策略。

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