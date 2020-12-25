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親子

小孩住院／我只有一個人陪病　吃飯要怎麼解決呢？

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當上媽媽以後，才知道小孩在幼兒園到小學低年級的時候，生病的頻率特別高，體質稍微敏感些的，更是難免以醫院為短期住宿，一個沒注意就住個3、5天，在這樣的情況下，如果是一人獨顧，家長該如何解決自己的吃食問題呢？

女兒DAHLIA繼承我的過敏體質，從小就常往醫院跑，2歲多的時候，甚至頻繁到1個月住院1次，當時真的心力交瘁，還好這1年間，狀況終於穩定下來，我才發現很多家長，會在網路詢問「單獨陪小孩住院時，大人怎麼去樓下買飯？」身經百戰的我，今天就來分享這方面的心得！

1、先大買戰備乾糧。

醫院裡通常有簡單的合作社或小賣店，我在第一時間確定住院時，就找機會衝去這些店家買點乾糧，如蘋果麵包、營養口糧等，以防真的忙起來的時候，沒有辦法再出來買正餐。

2、向護理站訂餐。

病人一入病房後，請主動告知護理師要訂餐，可加註對哪些食物過敏，營養科「大多」會避開。

醫院大部分都備有家屬餐，如果沒有，也可以訂病人餐替代，這些餐會定時送來，好不好吃是一回事，但至少不會餓肚子！若醫院有不同餐別，依照我的經驗，改訂貴一點點的特別餐、月子餐，會可口許多喔～

在院期間，如果真的吃不慣，可以提早向護理師提出停餐或更換餐別，但換個一次沒什麼，千萬不要一直換，會給護理師帶來困擾的！

3、利用空檔去醫院附設美食區買餐。

現在很多醫院內都有美食街，搭個電梯下去買就好，如果孩子只有打點滴，可以用輪椅一起推過去（記得戴口罩），或是請鄰床、護理站幫忙看一下，自己用最快速度衝去購買，不過，不管選擇哪種，都要先告知護理師喔。

4、可以叫外送喔！

這幾年外送興起，不管是Uber Eats還是foodpanda，您都可以在地址上填寫病房樓層跟病床號碼，並加註「因孩子住院，無法分身，請您幫忙送到病房！」如果因為疫情，病房採取樓層管制，跟外送員改約電梯間就可以了！

沒人希望孩子生病，但既然已經住院，就抱著「既來之，則安之」的心態吧！小孩在醫院，可以得到最即時的治療，有護理師隨時監控病況，其實遠比在家隨時準備衝急診來得好，把心態放輕鬆，當做另類的外宿吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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