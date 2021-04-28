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林口康橋國際學校2人抗體陽性！師生家長慌張　校方緊急回應了

▲華航今（27）日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，以加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

▲華航機師染疫讓本土案情再起，華航27日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，以加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

記者崔至雲／台北報導

華航機師染疫讓本土案情再起，新北市林口康橋國際學校有2位學生採檢後，確認血清抗體為陽性，衛生局緊急匡列193位學生全面採檢，目前該校全面改線上教學到5月5日。對此，校方說明，消息出來後，確實有很多師生及家長感到慌張，目前先安撫大家心情，也請各界放心，會做好最好的防疫。

新北市政府4/27晚間獲通報，林口康橋學校兩名學生為抗體陽性機師家人，其中一人需要二採，今天4/28上午接獲確認，目前兩名學生均居家隔離中。

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招生辦公室主任俞聖陶表示，今日上午學校已配合衛生單位進行疫情調查，學校已於中午緊急召集全校教師進行說明會，宣布於這一週內全校師生將改採遠距教學，並通知家長自下午起即可將孩子接回，學校亦會協助通知需要進行擴大採檢的孩子，全力配合中央疫情指揮中心辦理。

新北市教育局也說明，據了解該校平日在校期間都有配帶口罩，上午、中午均會進行體溫量測，針對體溫異常者進行複檢。教育局第一時間即連繫該校全力配合中央疫情指揮中心疫情調查作業，並要求該校自即日起開始全面停課至5月5日，改採遠距教學。

新北市長侯友宜也說明，環保局已於今日下午1時展開校外環境消毒、學校於上午已陸續進行校內消毒，於學生離開後亦會進行大規模的室內消毒。目前先停課一週讓接觸者好好採檢，同時以最高規格維護所有孩子的健康。
 

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