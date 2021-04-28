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促轉會要求移除兩蔣銅像　國防部罕見「千字文」3理由回應

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部認為，兩蔣銅像有承先啟後意涵，且營區不算「公共空間」，選項上並非只有拆除的一途。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院促進轉型正義委員會日前要求國防部，針對威權象徵及保存不義遺址進行處理，但遲遲未見進度，讓泛綠立委質疑是「不遵法治」。對此，國防部回應，蔣中正與蔣經國2位總統是國軍步入現代化與國家化的重要領導者，與國軍建軍發展、國家生存有著密切關連，再者國防部轄管的兩蔣塑像都在營區內，不屬於《促轉法》中定義的「公共空間」範疇。

促轉會指出，國防部轄下共有260處威權象徵，包括營區內兩蔣銅像159座，至今都未進行任何處理或拆除。行政院長蘇貞昌上月30日率領相關部會赴立院接受質詢時表示，台灣應該優先把力量集合在對抗侵略者、團結國力，就像台灣團結對抗疫情一樣，不過「我絕不會放棄要把不義遺址、象徵廢除或更改，我一輩子的努力毫不猶疑。」

對此，國防部日前提出「千字文」反對拆除銅像，認為蔣中正及蔣經國兩位總統，在國軍建軍發展及國家生存史上具關鍵影響，讓國軍邁入現代化、國家化，基於尊重歷史跟飲水思源的立場，相關紀念物有承先啟後的意涵，能教育官兵承襲勇於用生命換取國家與百姓安全。

承上所述，國防部以數位殉職官兵為例，指國軍官兵以生命換取國家生存發展與自由民主，犧牲生命亦在所不惜，如避開人潮放棄跳傘而殉職的空軍王同義上校和莊倍源上校、執行漢光演習任務殉職的陸航簡任專少校和陸戰隊阿瑪勒．道卡杜中士等官兵，都是捨生取義的崇高例證。

▲▼促轉會建議應撤除蔣公銅像、三軍儀隊。（合成圖／記者李毓康攝）

▲促轉會建議，應撤除蔣公銅像、三軍儀隊。（合成圖／記者李毓康攝）

國防部指出，蔣銅像位在營區範圍內，不符合《促轉條例》第5條提到的「出現在公共建築或場所的紀念物」，但國防部積極配合轉型正義政策推動，認為銅像處置上並非只有「拆除」一途，而是可採取多元方式達到社會和解，後續將與促轉會積極保持聯繫，持續探討處置方法。

促轉會主委楊翠表示，過去兩年多促轉會在做威權象徵時，雖然《促進轉型正義條例》並沒有強制性，所以用行政協商的方式，看起來速度比較慢，但在行政協商的過程中，不管是教育部、其他機關、地方政府都有在內部進行討論之後，再把討論過後的決議跟促轉會做意見交換，這就是社會對話、社會捲動的過程。

 
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