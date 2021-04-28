股票比國文實用！義務教育為何不教？　網：國家不想讓你財富自由

▲有人認為，義務教育應該教學生如何買股票比較實用，引發許多網友的討論。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

台股近期連日創新高，但是不少民眾還是感嘆自己享受不到經濟成長的果實，與其等加薪，不如買賣股票翻身比較快。就有網友在PTT發文指出，學校的義務教育都在學國文、歷史這些沒用的東西，為何不學買股票、房地產還比較實用，引發許多網友的討論。

原PO在八卦板發文表示， 義務教育盡只教些國文、歷史、地理這些沒用的東西，學了也不會對人生比較有幫助，反而學得好的，跑去讀國文系，歷史系，最後出來變成令人嘲笑的低薪文組。

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原PO強調，明明學習怎麼買股票和房地產，對於人的幫助是遠比學國文歷史還有用的，為什麼從小學到高中，從來沒有專門教這些學問？學會股票和房地產才能達到真正的階級流通，也才是義務教育的目的啊，有沒有台灣義務教育為什麼不教怎麼買股票和房地產的八卦？

對此有網友回應表示，近代義務教育的目的是要提供國民教育來使其可以成為國家生產力並且貢獻給國家，同時也灌輸本國的道德觀念與社會交流技能給予成長的兒童，使其在出離開學校後，可以融入本國社會中。

▲但是有網友表示，義務教育的目的，是為了教出有生產力的國民，不是讓你財富自由。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



網友舉例，國文讓國民都會識字書寫，數學讓國民都會最基礎的加減乘除，理組科目使未來可以產生更多工程類或是科技類勞工，地理歷史可以使國民對自己生活的國家有認同感，認為自己是國家的一份子，有為自己國家做些努力的動機。

網友接著說，但是教導投資金融資產或房地產，並不會讓一個國民擁有更多生產力，如果大家都藉由投資來讓自己財富自由，那樣又要有誰來負責做基層服務業，誰來顧機台，社會總是要有一大群沒有資產或是僅有些許資產的勞工階級來支撐社會，勞工付出物理性質的勞力或是精神上的腦力，與資本家提供的機器資本，兩者兼具才能使國家經濟成長。

網友最後結論， 所以國家沒有誘因去花費資源來為國民在義務教育期間，教授如何投資金融資產或是房地產，只會在你出社會後，告訴你「要保勞健保」、「要儲蓄」，畢竟到時候如果有一大群人老了後沒存款又沒收入，國家也養不起的。

其他網友在推文中回應表示，「認知正確，國民教育不是在教你進入上流社會的」、「翻譯，當個社畜」、「國家需要社畜」、「講白點就是要洗腦你當奴工和政治信徒」、「訓練一堆人做資本主義的奴隸」、「教育本身就是要讓你跟大家一樣 而投資理財卻是要反人性才會賺錢」。