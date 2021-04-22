麥當勞糖醋醬「味道不一樣」了？　店員親揭內幕：沒有改版啦

▲由於原物料不足，糖醋醬暫時改成韓版。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

對很多速食愛好者來說，「雞塊和糖醋醬」可說是靈魂伴侶，沾蕃茄醬或其他醬料都不對味，更神奇的是，其他店家都做不出麥當勞糖醋醬的味道，那股獨特酸甜味令許多人欲罷不能，不過，近期卻傳出麥當勞糖醋醬不太一樣，和以前的味道吃起來明顯不同，自稱店員的網友也跳出來解答。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，「你們為什麼偷偷換糖醋醬！」從外包裝來看，這盒糖醋醬和先前的包裝沒兩樣，但許多人都反應味道變了，似乎有更動原料？留言紛紛指出，「難怪我怎麼覺得口味不一樣了」、「糖醋醬比以前更甜，但鈉成份有略降」、「對於我這種糖醋醬一律直接拿吸管吸的人來說，簡直是世界末日！」

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▲以往都是美版糖醋醬，最近暫時改成韓版。（圖／翻攝自Dcard）



另一名網友在Dcard指出，她日前買麥當勞店員豪邁給了8盒糖醋醬，當下她還開心到手舞足蹈，結果一吃才驚覺「這糖醋醬跟我平常吃的味道不一樣喔！」跪求麥當勞把糖醋醬改回之前的版本。

▲美版糖醋醬（左）與韓版（右）包裝一樣，成分略有不同。（圖／翻攝自爆怨2公社）



一位自稱是麥當勞店員的女子留言，這些網友吃到的可能是韓國來的糖醋醬，「最近可能因為物料供應不足或是其他問題，所以有進韓國版的糖醋醬！沒有改版！」內行人還發現，不僅糖醋醬，連蕃茄醬的口味都有微調，「蕃茄醬倒是變成韓國的了」、「剛去谷歌，看到2015就有用過韓國版糖醋醬，而且跟今年的是同一家XD」、「N年前蕃茄醬也曾有韓國進口」。

▼蕃茄醬味道也有微調，但之後會換回來。（圖／翻攝自爆怨2公社）

