來面試就領1400！美國麥當勞招聘放大絕...結果卻悲劇了

▲美國許多地方的麥當勞面臨人力短缺問題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳怡靜／綜合報導

只要去面試就有錢賺！美國佛州一間麥當勞長期招募不到員工，於是加盟店主卡斯珀（Blake Casper）祭出妙招，只要有人來參加面試，就可以抱走50元美金（約新台幣1403元），怎料竟沒有成功吸引求職者前來，這間店至今還未招募到新員工。

據外媒《Business Insider》報導，美國佛州一間麥當勞張貼出一則告示，上面寫下「不論男女，只要下午兩點來面試，就能獲得50美元（約新台幣1403元）。」卡斯珀無奈表示，因為遲遲招募不到新員工，和高層商討後，決定祭出「獎金」妙招。

不過讓他感到震驚的是，即便「誘之以利」，還是沒有成功吸引到太多求職者上門，他們至今還在招募員工中。為了盡快解決人力不足問題，卡斯珀也考慮將原先的12美金（約新台幣336元）的時薪，調升至13美金（約新台幣365元），甚至也鼓勵內部員工推薦新人，只要成功推薦就能獲得獎金，同時也降低標準，開放求職者透過簡訊應徵。

卡斯珀認為，由於政府會提供民眾失業救濟金，以致許多人不願積極找工作，「這也不能怪他們，畢竟失業反而能賺到更多錢，我們必須提供更高的薪資水平。」

據美國獨立企業聯盟（National Federation of Independent Business）3月份調查報告顯示，餐飲業陷入人力短缺，有42%的小型企業主無法補足人力空缺。對此，瑞士信貸（Credit Suisse）分析師西爾伯曼（Lauren Silberman）直言，只要有機會，多數失業民眾仍願意工作，不過他們相較過去多了更多選擇，只要時薪超過15美元（約新台幣421元）或是零工經濟都相當搶手。