桃園觀音近百汽機車暗夜競速　警「口袋戰術」攔查揪23件違規

▲桃園觀音凌晨出現近百部汽機車競速飆車。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音地區道路25日凌晨有多部汽機車聚集競速，警方立即動員大批警力前往現場以口袋戰術包圍，並以監視器鎖定位置，一舉攔查80輛汽機車，從凌晨到天亮經過3小時清查人車，共舉發交通違規23件，其中有3名機車騎士涉嫌競速，依公共危險罪送辦。

▲警方先以監視器鎖定再施以口袋戰術包圍。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，觀音區台15線、台61線、台66線等快速道路，因路段寬廣，假日深夜經常吸引改裝車輛聚集競速，噪音和呼嘯而過車輛讓居民不堪其擾。25日凌晨多部改裝車又出現競速飆車情事，警方並透過監視器監看，後便立即派員前往攔查。

▲部分駕駛棄車逃竄至樹叢內，但仍遭警方揪出。（圖／大園警分局提供）

警方出動13輛警車、30名警力前往，由分局長吳明彥帶隊指揮調度，並採口袋戰術將附近路口團團包圍，部分駕駛更棄車逃竄至樹叢內，但仍遭警方揪出總計攔查30輛汽車及50輛機車，盤查逾200人，從凌晨3點開始，直至清晨6點才全數完成。

警方指出，共舉發無照駕駛18件、機車行駛快速道路3件、變更車體2件，另有3名機車騎士涉嫌騎乘改裝車競速，詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。警方強調，將持續編排防制危險駕車勤務，展現取締不法的決心。

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