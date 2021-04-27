《板門店宣言》3周年！兩韓關係陷冷清　文在寅嘆：誰也無法撕毀協議

▲文在寅與金正恩於2018年4月27日簽署《板門店宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅、北韓（朝鮮）最高領導金正恩曾於3年前的2018年4月27日，在板門店握手言歡、雙方跨越軍事分界線，並完成簽署協議，不過之後越南河內川金二會決裂、北韓炸毀開城韓聯辦、南韓公務員遭北韓槍擊焚屍棄海，兩韓關係重新退回先前的冰冷局面。文在寅今（27）日表示，《板門店宣言》是任誰也無法撕毀的和平里程表。

根據《韓聯社》報導，文在寅預定5月下旬起程前往華府會晤美國總統拜登，屆時拜登就任後的首場美韓會談有可能成為重啟韓半島（朝鮮半島）和平進程、並恢復兩韓與美朝關係的開端。對此，文在寅27日在青瓦台主持國務會議時表示，「韓美領袖會談除了可再次鞏固韓美同盟，期盼能成為雙方緊密溝通、調整對北韓政策的契機。」

文在寅表示，「我政府將會與拜登政府達成緊密合作，並以此為基礎，找出發展韓半島和平進程的道路，期盼能疏通兩韓、朝美關係，達成對話與合作。」

隨著《板門店宣言》簽訂迎來3周年紀念，文在寅表示，「兩韓元首在8千萬同貓面前簽訂宣言已達3周年，徒步橋的風景依舊歷歷在目，在河內川金會決裂後，兩韓關係再次長期陷入膠著，對此我感到相當遺憾。」

報導指出，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓政府今年並未公開舉辦《板門店宣言》3周年的紀念活動，比起2019年板門店舉誕紀念公演、去年舉辦東海北部線鐵路（江陵－高城郡豬津站）推動兩韓鐵道聯結紀念儀式，今年可謂是相當冷清。

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