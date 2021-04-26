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美、法將在日本舉行「陸上軍演」　軍事專家：日本想抬高自己身分

▲▼自衛隊西部方面普通科連隊被規劃為水陸機動團的核心基底部隊。（圖／臉書／陸上自衛隊）

▲日本將與美、法舉行陸上軍演，水陸機動團也會參加軍演。（圖／臉書／陸上自衛隊）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛大臣岸信夫日前宣布，5月11日到17日，陸上自衛隊將與法國陸軍、美國海軍陸戰隊開展聯合軍演，地點位於日本西南部的長崎縣佐世保市相浦駐地，以及宮崎縣和鹿兒島縣交界處的霧島演習場。對此，大陸軍事專家分析，日本這次軍演的目的，在於抬高自己的身分。

日本防衛省指出，這是日美法三國陸上部隊首次在日本國內正式訓練，日本航空部隊也將參加聯訓，並在九州以西海空域進行訓練。日法還在就同一時間段展開海上聯合訓練進行協調。《共同社》分析認為，訓練目的在於對中國的海洋活動加以牽制。

陸上自衛隊公布演習的具體內容，5月11日-5月13日，三方在陸上自衛隊相浦駐地合作擬定作戰方案；5月14日、15日，在霧島演習場實施空降和巷戰訓練，霧島演習場將被假設為離島；16日在霧島舉行日法的步槍射擊訓練，17日為備用日。

日本主攻登陸作戰的「水陸機動團」將參加此次聯合演習，自衛隊直升機和美國海軍V-22魚鷹將率先登島。此外，日本陸上自衛隊直升機還將演練在法國海軍艦艇上起降。

大陸軍事專家杜文龍分析稱，日本集合美法在本土演練，是想要抬高自己身份的一種做法；把法國拉入演練，也意味著今後在亞太地區，包括台海方向，其他北約國家也要趁機介入來顯示自己的軍事存在。

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