小偷尾隨老翁扒3萬還2萬8「擔心是救命錢」　網友：偷1塊也是偷

▲坐在老翁後方的中年男子左顧右盼等待扒竊時機。（圖／翻攝新聞坊）

記者魏有德／綜合報導

湖南一名身著深色外套的中年男子7日形跡可疑的尾隨年近8旬的老翁上公車，隨後和老翁在博愛座位前後坐下。透過公車監視器可以發現，這名男子迅速地從老翁的包包裡偷了8000元人民幣（約3.4萬元新台幣）。不過，這名男子擔心這是老翁的「救命錢」，猶豫之下只拿了500元（約2150元新台幣）走，最後仍被警方以扒竊嫌疑抓獲。

▲唐姓男子（圖右）被依涉嫌盜竊刑拘。（圖／翻攝新聞坊）

《新聞坊》報導，中年男子取走500元後便起身下車離去，這名78歲的老翁察覺有點不對勁，雖然有檢查一下攜帶的包包，一時沒有發現異常，直至回家清點現金，才發現少了500元並於隔日主動報案。

經查，涉嫌扒竊老翁的唐姓男子因沒有穩定收入，借了不少網貸，才會為了還錢鋌而走險。由於唐姓男子是在公共交通工具上近距離、貼身扒竊他人隨身攜帶的財物，屬情節嚴重，目前因涉嫌盜竊被刑事拘留。

對此，即便身為小偷的唐姓男子生了惻隱之心，只拿了老翁少許的錢財，但網友仍看法不一。有網友認為，「這人至少還有良知」；「希望小偷能改過自新，回頭是岸」。也有網友表示，「不偷不行嗎？」；「偷1塊錢也是偷，知道錢對老人很重要就該一分不取」。