新竹市區出現竊盜神手　15秒錢箱清空落袋！12天得手近10萬



▲有竊盜前科、目前仍在通緝的陳姓男子，近日在新竹市區犯下多起竊盜案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市區連日來發生多起洗車場、洗衣店遭竊案件，犯嫌手法老練，短短15秒內就完成破壞錢箱、取走零錢的動作，不到半個月得手近10萬元，行徑相當囂張，警方循線鎖定一名在逃通緝犯，並於本月13日逮捕到案，同時提醒民眾，注意周邊可疑人、事、物，如有發現犯罪情事，請立即向警方報案。

▲有竊盜前科的陳男技術老練，短短15秒就將錢箱撬開、零錢歸袋張揚走人，行徑非常囂張。

警方表示，本月1日至12日新竹市區多家投幣式洗車場及洗衣店連續發生竊盜，經由監視器警方發現乃同一人所為，犯嫌鎖定投幣式洗車場、投幣式洗衣店、娃娃機店…等無人看管之店家，利用破壞兌幣機、投幣機竊取現金，全部過程僅花了15秒，手法相當熟練。

警方經由監視器鎖定一名28歲的陳姓通緝犯，掌獲情資後將他一舉逮捕，清查後發現陳男過去犯下多起竊盜，光這一波投幣機行竊就得手近10萬，可說是賊性難改，嚴重影響社會大眾財產安全。全案依竊盜罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦，警方也呼籲市民應提高警覺，注意周邊可疑人、事、物，如有發現犯罪情事，請立即向警方報案，共同創造安全無虞的生活環境。

►激殺2.1折「鍋寶萬用316分離式電鍋妙廚全能組」分離式外鍋好用好清洗

►新竹「善人」幫籌錢葬父 募621萬吞310萬！14歲少年：1毛未拿



►獨／2歲童上學3月狂掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰 黑奶嘴讓媽心碎



►新竹醉男踹錯門！胸腹遭狠刺數刀 目擊者嚇：在KTV當場斷氣



►新竹婦大年初三失蹤「陳屍蓄水池」 整棟樓喝40天屍水