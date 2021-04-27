　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公園變「焚屍場」！　印度大學校長：新冠小感冒　10天自動好起來

▲▼ 印度疫情／燒屍場濃煙密布。（圖／路透）

▲印度連續5日新冠確診破30萬例。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

印度新冠肺炎面臨「全面失控」之際，全印度醫科大學（All India Institute Of Medical Science, AIIMS）校長卻表示，新冠肺炎是輕微小感冒，只要「靜待個7到10天」身體就會自動好起來，所以民眾無須過度恐慌。對於這種說法，當地網友紛紛痛批，「完全無法認同」、「如果是輕微感冒，那政府為何要封鎖城市，要大家戴好口罩？」

印度新冠肺炎疫情持續升溫，不僅新增確診屢創新高，死亡案例劇增，醫療氧氣嚴重短缺，即使連公園都直接改造成焚屍場，亦無法完全消化成千上萬的遺體火化。根據BBC數據統計指出，印度今（27）日通報新增逾35萬例新冠確診病例，連續第5天高居全球之冠。

▲▼ 印度疫情／燒屍場濃煙密布。（圖／路透）

▲印度焚屍場濃煙密布。（圖／路透）

根據新德里電視台（NDTV）報導，針對印度疫情全面失控的情形，全印度醫科大學校長蘭迪普古萊里亞（Randeep Guleria）25日受訪時竟表示，新冠肺炎只是一種輕微小感冒，民眾無需過度恐慌。

古萊里亞表示，如果我們談論新冠疫情現狀，就會在引起民眾不必要的恐慌，但是「正因為我們不斷地談論疫情」，就會使得民眾開始在家中注射藥物，並且大量囤積瑞德西韋或氧氣瓶，間接造成現今醫療物資短缺的情況。

古萊里亞強調，新冠肺炎感染是一種輕微小感冒，85%到90%的患者會出現發燒、感冒、身體疼痛和咳嗽等正常症狀，在這些情況下，染疫民眾不需要瑞德西韋或其他特殊藥物，只要「靜待個7到10天」身體就會好起來。他還指出，僅有10%到15%的染疫患者可能會出現嚴重症狀，需要額外藥物，如瑞德西韋、氧氣、血漿等，且僅有不到5%的患者需要在有呼吸器的情況下進行治療。

不過，對於此種說法，印度網友紛紛痛批，「完全無法認同」、「如果是輕微疾病，那政府為何要封鎖城市」、「現在為了挽救政府顏面，就連大學校長都出來說謊滅火」、「這些達官顯要完全不懂人間疾苦」。

▲▼ 印度疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲有印度醫療人員累到不支倒地。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
鄭爽爆丟棄生病貴賓狗　網一看前男友歌詞發毛
17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網
邱鋒澤神隱13天！首度露面了
土地公入夢指示　他找到2失蹤浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度連5日破30萬例「醫療資源崩」　買不起黑市藥品氧氣只能等死

雙胞胎姊妹整形當分身！男友也共用「天天3人行」　還想同時懷孕

辣媽命喪手術台！揪團出國「廉價整形」慘死　同行女整到腎衰竭

高峰還沒來！研究：印度疫情「5月中最慘」　單日恐飆44萬例確診

致力爭取新冠疫苗！文在寅會見諾瓦瓦克斯CEO　擬延長技術移轉契約

高材女大生失蹤25年…他開Podcast助警察破懸案！　誓言繼續追查

強逼13歲少女性剝削！單親媽爽數錢　事成後丟包男鄰居家

養父母「綁床上狂虐」！16歲少年體重剩35kg　鍊條捆腳關修車廠　

接種新冠疫苗後性慾爆棚！85歲老翁1hr激戰3女　警笑翻罰3萬

5月將現「超級血月」陰氣最重！恐招驚天災難　聖經揭世界末日之兆

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

雙胞胎姊妹整形當分身！男友也共用「天天3人行」　還想同時懷孕

辣媽命喪手術台！揪團出國「廉價整形」慘死　同行女整到腎衰竭

高峰還沒來！研究：印度疫情「5月中最慘」　單日恐飆44萬例確診

致力爭取新冠疫苗！文在寅會見諾瓦瓦克斯CEO　擬延長技術移轉契約

高材女大生失蹤25年…他開Podcast助警察破懸案！　誓言繼續追查

強逼13歲少女性剝削！單親媽爽數錢　事成後丟包男鄰居家

養父母「綁床上狂虐」！16歲少年體重剩35kg　鍊條捆腳關修車廠　

接種新冠疫苗後性慾爆棚！85歲老翁1hr激戰3女　警笑翻罰3萬

5月將現「超級血月」陰氣最重！恐招驚天災難　聖經揭世界末日之兆

男童拉扯150kg「薩諾斯」…下秒遭重擊倒地！　孕媽嚇壞氣憤提告

雨神來了「62萬噸水進帳！」　水利署：相當於新竹1天用水量

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

周潤發「清晨開車載他爬山」　幫腳底按摩…79歲男星感恩曝暖舉

古林睿煬6局飆10K新高強壓徐若熙！獅4比1屠龍7連勝

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

5月限定美妝太燒！Kiehl’s「滾輪按摩組」限量送　YSL「520禮盒」超搶手

柯震東29歲還是處男！國小就哈她　徐若瑄宣示主權：你靈魂是我的

《未來媽媽》女星失婚又喪父陷憂鬱　見80歲母「偉大舉動」淚崩

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒甜笑迎父親

印度醫療崩潰　火葬工嘆：人死得像畜牲

妻求醫遭拒街頭斷氣　確診老母被丟包等死

遼寧號最新定位曝！　美驅逐艦混入緊跟在後

整骨師傅從後面來　正妹超享受

四川航空停止對印度貨運　中國外交部回應了

印連5日破30萬例　黑市藥品氧氣價格飆10倍

地方媽媽愛穿爆乳裝！渾圓巨奶全被兒子看光

男童拉扯「薩諾斯」　下秒遭重擊倒地

染疫還故意上班　男咳嗽害22人確診

接種後性慾爆棚！85歲老翁1hr激戰3女

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

印度染疫者遭灌牛尿！影片曝光網怒譙

土耳其單日逾3萬例　宣布「封城17.5天」

更多熱門

相關新聞

印度疫情失控　華航貨機組員不過夜

印度疫情失控　華航貨機組員不過夜

印度過去連續5天單日確診數刷新全球紀錄，單單26日一天就有35萬宗新增確診病例，將醫療體系瀕臨崩潰邊緣。由於華航機師接連爆發染疫個案，也讓其他機組員對於飛往嚴峻疫區更加憂心，對此，華航表示，目前安排在印度當地不供餐，機組員僅地停不過夜，會隨時關注當地疫情，視情況調整航班。

台科大學生驚傳被救護車載走送醫！　校方澄清

台科大學生驚傳被救護車載走送醫！　校方澄清

妻求醫遭拒街頭斷氣　確診老母被丟包等死

妻求醫遭拒街頭斷氣　確診老母被丟包等死

台大12人到過清真寺「即日起不能進系館」

台大12人到過清真寺「即日起不能進系館」

帛琉團太貴沒人跟！交通部擬補貼

帛琉團太貴沒人跟！交通部擬補貼

關鍵字：

印度新冠疫情新冠肺炎全印度大學世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

李光洙宣布退出11年《RM》！

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面