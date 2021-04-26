印尼潛艦沉沒53死　總統佐科威：罹難者子女教育費「政府包了」

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

印尼潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）確定沉沒，艦上53人全數殉職。印尼總統佐科威26日向罹難者家屬表達慰問，並透過全國演說宣布，政府將支付船員子女的教育費用。

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

路透報導，印尼軍方24日證實找到南伽拉號潛艦部分殘骸，並於25日證實南伽拉號沉沒在峇厘島北部海域，位在水面下838公尺深的海床上，且整艘潛艦斷成三截，船體、船尾及多個主要部件分離，除了潛艦的外殼碎片外，還有包含船錨、船頭下潛操縱桿、垂直舵等，甚至有艦內配發給官兵的救生衣等，藉此判定53名官兵全數罹難。

▲▼印尼潛艦KRI Nanggala-402沉沒53人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

總統佐科威（Joko Widodo）繼昨發表聲明後，今再度透過全國演說宣布，政府將支付船員子女的教育費用。當局目前正在調查南伽拉號沉船原因，但依據海軍司令的說法，現已排除人為疏失，稱其下潛時有採取正確程序。

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