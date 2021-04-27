做菜車頭燈太亮！網美被抓包「腰部有黑洞」　老司機秒神出給公道

▲Bitnara身材超火辣。（圖／翻攝自Bitnara IG）

記者周亭瑋／綜合報導

近來爆乳系做菜影片正夯，相較於廚藝的展現，老司機們更關注胸前宏偉，一名正妹穿著低胸緊身裙煮菜，姣好的面容和超兇車頭燈，讓人目不轉睛，但竟被抓包「腰部出現黑洞」，也招來一陣嘲諷，不過有鄉民立刻神出本尊還她清白，表示原本身材就很好了，根本不需要修圖。

網友在PTT表特板貼出這張「正妹做菜」照，只見長髮妹五官精緻，一席白色深U緊身裙，讓撩人的魔鬼身材一覽無遺，而呼之欲出的飽滿渾圓，更把大家的焦點全吸走。

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▲▼網友們發現，空間被扭曲了。（圖／翻攝自Bitnara IG）

不過，歷經沙場的老司機們也不是吃素的，眼尖發現正妹胸部和腰間位置，有修圖的痕跡，不禁大肆吐槽「我感覺到可怕的空間扭曲磁場」、「一定是個練武奇才」、「背景扭曲的原因是我黃斑部病變嗎」、「這個女人的次元比我還高」、「重力場強度太高，開始扭曲空間了」、「地震多的地方傢俱扭曲也是很正常的」。

然而，有神人也迅速貼出原片，還她一個公道，不少鄉民則不解直呼，「影片讚爆了」、「看影片就很正了，真不用修圖」、「影片真的讚，為什麼要修圖」。事實上，這位正妹是南韓網美Bitnara，IG有超過107萬粉絲追蹤，YouTube頻道也有16.2萬人訂閱，人氣相當高。