嘉義「花旗木祕境」爆紅！地主被檢舉狂接電話　忍痛砍掉一排樹

▲嘉義「花旗木祕境」爆紅，反而讓地主遭受無妄之災...（圖／翻攝自臉書社團／嘉義之美）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義縣民雄鄉「花旗木秘境」，吸引不少遊客、攝影玩家爭相朝聖。不過，地主近日決定將花旗木全數移除，原因在於他經營養豬場，也在秘境旁合法設置暫放死豬的「停屍間」，不料有許多遊客認為影響拍照，竟紛紛向環保單位檢舉，讓他電話接到手軟，決定在本周忍痛移除花旗木。

張姓網友在臉書社團「嘉義之美」代為PO文，指很多人去過民雄花旗木大排，也曉得那裡設有豬隻的「停屍間」，但有很多攝影玩家拍攝美景時，也向環保單位檢舉惡臭，導致地主每天接到10幾通公家單位的關切電話，不堪其擾，只能忍痛移除花旗木。

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他解釋，這個豬隻的「停屍間」位在私人土地，是合法申請設置，而且花旗木也是業者花錢種植，才讓大家能看到整齊劃一的美景，「各位攝影同好去拍攝，也要去了解情形，而不是一味去檢舉！只要每次盛開，每天業者被煩到爆炸！」

張姓網友感慨，美景往往都是建立在私人土地上，大家拍照也不是什麼違法行為，但也要顧慮他人感受，現在業者希望類似事情別再發生，以後再也沒有這處美景了，請大家代為轉傳勸導。

許多在地網友看完紛紛留言，「要沒有臭味的人不會去竹崎公園喔」、「這下好了，都不要拍，再檢舉啊」、「爆紅的景點，沒一個有好下場的」、「有些台灣人水準很高的」、「業者真的是好心沒好報」、「我前天才去拍，找了很多花旗木的景點，就屬這裡最美，拍起來好像置身日本秘境，那天去空氣一點臭味都沒有」。

還有人哀號，「好可惜，我前天才去拍，連旁邊的野草也都有一番美景，人家花種美美的，拍照就好了，管那麼多閒事幹嘛，怕臭就不要去啊」、「像我們未經地主同意，就踏進他人土地拍攝的人，乖乖拍攝就好，地主沒投訴我們亂進私人土地，就該感謝」、「一開始以為是大排旁的國有地，沒想到是私人土地…」

根據《中時新聞網》報導，環保局證實，上周有接到民眾陳情，所以26日派員到場稽查，無汙染情形，但地主透露不想再自找麻煩，已決定移除花旗木。縣府農業處也指出，業者合法設置暴斃豬的「停屍間」，是為了因應疫情，避免人車頻繁進入廠區傳染。