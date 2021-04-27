妥瑞症發病期多為5至7歲　幼童這些臨床表現不可輕忽

規律一段時間把廢物排出體外，對很多人來說是很日常的生活習慣，但你可曾遇過雖有便意卻發現好像有石頭卡住的情況，怎麼用力或使用干油球都沒用，只好到醫院緊急求助，小心極端便秘很有可能是腸道疾病徵兆，絕對不能等閒視之。