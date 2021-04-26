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電視卡卡！　陸網友分析「神秘功能」嚇傻：自動掃描回傳數據

▲大陸一名用戶發現家中電視機自動掃描回傳數據 。（圖／翻攝V2EX論壇）

▲大陸一名網友發現家中電視機自動掃描回傳數據 。（圖／翻攝V2EX論壇）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名網友23日發文指出，因為家中電視有點慢，看了系統後發現，電視每隔10分鐘就掃描全家連接網路的設備，之後全部打包自動傳出去，讓他傻眼好像被電視機「監控」。

網友於「V2EX」論壇表示，因為家中創維電視速度慢，因此打開後台發現有個「勾正數據服務」，每10分鐘掃一遍全家連網的設備，把 Hostname、MAC、IP甚至網路延遲時間全傳回去，還探測周圍的 wifi SSID 名稱、mac 地址也打包傳到「gz-data .com 」。

▲大陸一名用戶發現家中電視機自動掃描回傳數據 。（圖／翻攝V2EX論壇）

這代表了網友家裡有什麼智慧設備、手機在不在家、誰到家裡連網、周圍鄰居 WIFI叫什麼名字，電視機都會隨時採集上傳，讓他嚇到驚呼「確定這不是間諜服務」。

許多大陸網友也回應，「這種電視放我家都是不敢連網的」、「能卸載嗎？我家也是酷開系統…」、「所以我一直很反感智能家居」、「我家小米路由器，一直請求 API.miwifi.com 域名，3 秒請求一次不知道幹什麼，害怕.jpg」；但也有網友認為，「常規用戶追蹤手段了，手機的 App 也都這麼搞，要不然 iOS 14 也不會添加本地網路許可權了」。

▲大陸一名用戶發現家中電視機自動掃描回傳數據 。（圖／翻攝V2EX論壇）

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