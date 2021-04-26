獨／雞排祈雨奏效！洗車業送100份大雞排+大杯奶茶　民眾排隊了

▲「雞排祈雨」奏效，店門口已有民眾帶著板凳排隊等雞排跟奶茶。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

「祭雞排」祈雨奏效！中南部水情嚴峻，大台中地區供五停二措施讓餐飲業、洗車業者苦撐，洗車業者陳小白在臉書PO出「祭雞排」祈雨，這幾天果真出現降雨，他也很阿莎力的出資上萬元，決定在今(26)日晚上7點準時，免費發放香噴噴的大雞排及大杯奶茶，下午3點洗車店門口已經出現帶著板凳排隊等待的民眾。

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▲「雞排祈雨」奏效，台中霸氣洗車店老闆26日晚間七點在店門口發放雞排跟珍奶。（圖／記者游瓊華攝）

《ETtoday新聞雲》報導中曾指出，陳小白本名陳俊霖，曾因給五寶爸工作、代步機車而被網友稱作霸氣洗車場老闆，因擔心若繼續缺水甚至可能「供四停三」，在官方粉絲團貼出祭雞排文，「即日起到4月25日止，台中只要任何一天任一地區下雨，就在4月26日指定地點發放雞排，份數共計100份！」此外，文章分享若破100次，就送大杯奶茶，現在兩樣都達標，陳小白回應，「通通送！」

陳小白說，以前曾經為了世界棒球大賽，連續2次「祭雞排」，台灣隊都傳出捷報，這次為了祈求上天能下雨，再祭出「雞排」，果真老天爺聽到了他的心聲，降下甘霖，真的超級感謝上蒼。

▲台中暖心洗車業者祭雞排文求雨，有下就送100份。（圖／陳小白授權提供）

今天晚上的發放活動在店門口前舉行，下午3點已經陸續出現排隊民眾，陳小白也提醒民眾，天熱要多補充水分，但為避免混亂，會發放號碼牌，一人限領一次，至於下次會出何種「祭雞排」文，就請民眾持續關注臉書官網動向囉。

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