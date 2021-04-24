洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！加油站圍牆噴飛解體　駕駛慘死2傷

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市新民路某加油站24日上午8時許發生車輛暴衝意外，一自小客車剛從洗車機開出由加油站員工協助擦拭，隨後卻衝出撞上加油島，最後撞上加油站圍牆停下，現場磚塊碎落滿地瘡痍，湖內分隊救護車2台及救助器材車出勤，但駕駛到院前就已心肺停止。

▲加油站遭民眾開車洗車失控暴衝撞倒圍牆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲74歲江姓男駕駛到院前心肺功能停止 。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義市消防局表示，救護人員到達現場後，發現為一汽車自撞事故，現場加油站人員表示，老翁所駕駛汽車先於洗車道擦拭過程突然失控暴衝後，經過加油島就撞上圍牆，還波及2位洗車員工。

救護人員到場後立即上前評估74歲江姓男駕駛命徵象，但傷者已呈OHCA(到院前心肺功能停止)，警消仍立即給予頸圈、使用長背板快速脫困後，實施CPR急救送往嘉義榮民醫院急救。

▲衝撞事件導致加油站員工遭波及撞傷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外加油站員工32歲蔡姓傷者意識清楚，主訴口鼻流血、嘴唇腫脹、下巴擦傷及右手臂疼痛，救護人員給予傷者頸圈、長背板固定、清洗傷口、止血包紮；另一名傷者23歲劉姓男傷者主訴後背部及右手肘各1處撕裂傷疼痛，給予清洗傷口、止血包紮後，送往嘉義基督教醫院治療，現場肇事責任交由警方調查。



嘉義市政府消防局呼籲，行駛途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至相對安全處。若出門前即感覺身體不適則避免開車，以維自身與其他用路人的安全。

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