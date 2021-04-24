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台北清真寺爆確診者到訪　蔡炳坤：5／16齋戒月活動縮小規模

▲▼台北市觀傳局舉辦「茶之味、貓空品茗香」貓空茶會露天茶席活動，副市長蔡炳坤出席。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市觀傳局舉辦「茶之味、貓空品茗香」貓空茶會露天茶席活動，副市長蔡炳坤出席。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市副市長蔡炳坤24日上午赴貓空出席「茶之味、貓空品茗香」露天茶席活動，針對台灣再爆本土感染案例，確診者曾至台北清真寺一事，蔡表示，現在是回教的齋戒月，5月16日台北市政府要辦一年一度的開齋節，今年一樣在大安森林公園舉行，但規模會縮小，把座位拉開。

「茶之味、貓空品茗香」露天茶席活動由北市觀傳局主辦、北市貓空休閒產業社區發展協會與中華茶學研究協會協辦，邀請全台灣100位茶道藝術家參與，在貓空的茶園、步道邊、棧道旁設置露天茶席，為現場茶友奉上好茶。北市商圈產業聯合會25個商圈代表也齊聚貓空共襄盛舉。

為感謝全台100位茶師參與，副市長蔡炳坤也致贈台灣陶藝大師蔡忠南的手作茶碗，現場也展示各式精美茶具的陶藝茶席，成為本次茶會最大亮點。此外，還邀來鑄劍大師陳天陽第三代掌門人陳重智老師，設置茶席「以劍會友、以茶款待」。

針對台北清真寺爆出確診者到訪一事，蔡炳坤說，目前進出所有場館、活動，都還是要落實實聯制，即使辦在戶外，都還是按照SOP，沒有鬆懈。他表示，現在是回教齋戒月，接下來5月16日台北市要舉辦一年一度的開齋節，今年一樣在大安森林公園舉行，但規模會比以往縮小，並把座位拉開。蔡強調，一定會把防疫做好，讓穆斯林感受到台北市的熱情。

至於實聯制無法強制？蔡炳坤說，現在一般餐廳、公共場所大都可落實，這段時間廟會、宗教活動較多，民政局會再次通令寺廟、教堂，進入室內空間一定要落實聯制。

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