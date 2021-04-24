超欠收！繼抱枕後⋯哆啦A夢道具「記憶吐司」變身立體悠遊卡了

▲哆啦A夢的道具記憶吐司也變身icash了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

欠收！繼麥當勞將哆啦A夢的道具「記憶吐司」打造成療癒抱枕後，這次竟然變身icash了，可愛的縮小版吐司Q到不行，且打開還能當零錢包使用，雖然icash本體仍是哆啦A夢，但加上這記憶吐司點綴，讓人瞬間融化，即日起正式開賣，首批只有1萬2千張。

▲迷你版記憶吐司十分可愛。

哆啦A夢鐵粉必收！繼銅鑼燒、縮小燈icash後，這次竟然是「記憶吐司 icash2.0」，一整塊迷你版記憶吐司可愛到不行，一旁則是哆啦A夢icash卡片，雖然記憶吐司不是卡片主體，但可以拿來當作零錢包或放置小物，首批限量12000張，7-11就買得到，趕緊手刀搶買起來。

▲蠟筆小新巧克力餅乾悠遊卡。（圖／翻攝悠遊卡 EasyCard粉專）

另，日前也有一款全新、搶手到不行的「蠟筆小新造型悠遊卡-巧克力餅乾盒」開賣，將小新最愛的巧克力餅乾縮小成能夠隨身攜帶的立體悠遊卡，且餅乾盒旁還掛了3塊巧克力餅乾，可愛爆表，於全家、7-11限量販售，但目前似乎已售完，但民眾仍可以到附近超商去碰碰運氣，說不定會意外買到。

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