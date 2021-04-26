他海邊垂釣拉起「227公斤巨鯊」　快跟船一樣大！纏鬥1小時才抓到

記者吳美依／綜合外電報導

英國釣客凱文（Kevin Finch）上週在康瓦耳海灘垂釣，突然感覺一陣猛力拉扯，趕緊想辦法把魚線收回來，和獵物纏鬥長達1小時後，竟將一尾長達10英尺（大約3公尺）、重約500磅（大約227公斤）的鼠鯊（porbeagle shark）拖上來，其體型幾乎快要和17英尺（大約5公尺）的漁船一樣大。

影片中，可以隱約看見水面下有個巨大身影正在靠近。凱文努力收回魚線並使勁一拉，看見鯊魚浮出的瞬間，興奮大喊，「這是一條大魚，一條很大很大的魚！」只見鼠鯊張大充滿利牙的嘴巴，不斷掙扎彈跳，身體大力拍打船體，但測量長度與重量後，就被放回海中。

▲英國釣客凱文（Kevin Finch）在康瓦耳海灘附近釣起一尾227公斤的鼠鯊。（圖／翻攝自YouTube／Angling & Anxiety）



《鏡報》、《太陽報》報導，凱文回憶，釣起巨鯊的過程彷彿是「拿棍子和一輛卡車搏鬥」，坦言直到現在手臂還是很痠，背部也相當疼痛。他當時所在位置距離海灘僅0.5英里（大約805公尺），和衝浪客經常出沒的區域非常靠近，「我簡直不敢相信自己的運氣，我當時真的嚇壞了，但也獲得巨大成就感」。

凱文1年前開始透過釣魚舒緩戒毒引發的焦慮症，並且開設YouTube頻道「釣魚與焦慮」（Angling and Anxiety）分享心路歷程，希望協助更多人藉此活動對抗心理健康問題，「我認為這是放鬆療法和成就感的結合」。

鼠鯊是英國水域能夠捕獲的最大型鯊魚之一，雖然力量強大，但鮮少游到岸邊，通常不會對人類造成威脅。

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