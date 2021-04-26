英海軍「伊莉莎白女王號」將首次停靠日本　與自衛隊聯合軍演

▲英國皇家海軍最新伊莉莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）預計5月首航。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國皇家海軍艦隊預計5月啟程前往亞洲，參訪位於南海的印度、日本、新加坡、韓國等國，加強國際間影響力。日媒產經新聞報導，雙方會進行會談，伊莉莎白女王號航空母艦打擊群屆時將首次停靠日本，並藉著停泊的機會與自衛隊展開聯合訓練，促進友好軍事外交關係，合作對抗加速進軍海洋的中國勢力。

據《產經新聞》，英國海軍將在訪日期間展開對話，與日本自衛隊進行聯合訓練，提升英日友好關係。消息指，英國政府近期就會公布伊莉莎白女王號航空母艦（HSM Queen Elizabeth）派往日本的消息，至於派遣時間及停泊地點，雙方將進行協商。

艦隊將由戰艦「伊莉莎白女王號」率領，其能搭載8架快速噴射機，隨行還有6艘皇家海軍艦艇、1艘配備巡航導彈潛艇、14架海軍直升機與海軍陸戰隊，將直接前往直布羅陀，穿過地中海到蘇伊士運，接著駛向印度洋，並短暫停留南海國家，包括新加坡與日本。

英國國防大臣華萊士26日表示，此航程是要告訴世界英國不滅的影響力，要「顯示我們的力量，與朋友接觸，重申對國際安全挑戰的承諾。」他強調，「英國不會退後、而是要繼續向前航行，積極改變國際現況。」國防部也表示，此次軍事部署將提升英國外交安全與關係，並幫助出口及國際貿易。

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