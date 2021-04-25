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救護車趕路中！醫護竟遭「飛天凶器」砸中慘死　擋風玻璃悚留大洞

記者吳美依／綜合外電報導

英國赫里福德郡（Hereford）24日上午8時發生一起可怕意外，醫護人員傑瑞米（Jeremy Dow）坐在高速奔馳的救護車上，正要趕往病患所在地，未料行經A49號公路盧格上莫頓村莊（Moreton on Lugg）路段時，竟被天外飛來的「異物」射穿擋風玻璃砸中，當場慘死。

《太陽報》、《每日郵報》報導，傑瑞米當時坐在副駕駛座，與同事正要趕往萊姆斯特（Leominster），卻在半途喪命。救護車駕駛也受傷了，但仍忍痛實施緊急救治，卻仍無法挽回傑瑞米的性命，他稍後送醫接受治療，目前已經出院。

調查單位目前沒有透露奪命「異物」究竟是什麼，又為何會出現在公路上。但是，根據媒體拍攝的現場照片，該物體射穿擋風玻璃後，留下圓形洞口和蜘蛛網般的裂痕。

▲救護車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲66歲的傑瑞米去年退休，最近又重返醫療前線，未料發生悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

西梅西亞警察局（West Mercia Police）表示，事故並未波及其他車輛，但附近緊急單位與空中救援部門都出動支援。他們已經發起調查，目前仍在尋找事故原因，呼籲駕駛們提供行車紀錄器，協助蒐集線索。

66歲的傑瑞米去年已經退休，近日又返回醫療前線，未料發生悲劇。西米德蘭茲郡救護中心25日下午證實此事，並且慰問死者家屬，許多同事與親友也在社群媒體上發文哀悼，其中一人說，傑瑞米「非常受人喜愛與尊敬，也是許多人的良師益友」。

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