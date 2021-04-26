印拒絕中「氧氣援助」　民間只想活命...搶買千台中國製氧機　

記者任以芳／綜合報導

印度疫情告急，醫療系統不堪重負，火葬場排隊等待火化，大批富人乘飛機逃離。其中，醫療氧氣千金難買，印度官方目前仍堅持不接受中國援助，也不打算向中國採購氧氣。據印媒報導，還有一些印度初創公司通過「眾籌購」從中國購買了500台製氧機，預計在4月28日投入使用。

據《印度報》報導，印度空軍當地時間24日出動C-17運輸機，從新加坡樟宜機場空運回4個用於儲存醫用液氧的大容量氧氣罐，之後這將被運送至全國各地。 與此同時，沙烏地阿拉伯、德國等國支援的氧氣罐也已在路上。

據陸媒《環球網》報導指出，印度媒體22日援引官方消息稱，該國計劃向新加坡等海外國家求助，但不打算從中國進口氧氣，而中國也不在該國的氧氣求助名單上。該國目前確認潛在進口來源國主要是海灣國家和新加坡。

▲戴著氧氣罩的病患在車內等待入院治療。（圖／路透）

印度網友得知訊息，引發正反論戰，有人認為政府有「骨氣」，大部分網友覺得「政治不該凌駕在人命之上」，印度網站甚至出現謝謝中國留言。既然官方拒絕中國資源，只能透過民間去爭取。

根據印度《商業標準報》24日消息，一些總部位於印度古爾岡的初創公司創始人推出了進口製氧機的計劃「氧氣使命」，進行眾籌（大眾籌資）。 這些創始人稱已經眾籌4600萬盧比（約1688萬元台幣），向中國採購了至少500台製氧機，4月28日前可在印度醫院投入使用。 預計還將在24日晚再訂購500台。

另外，在印度市佔率極高的中國手機公司小米創辦人雷軍，這次也宣布提供印度1000瓶的氧氣瓶，無條件捐贈，印度政府不需要有任何負擔。

▼戴著氧氣罩的病患在車內等待入院治療。（圖／路透）