交往超過5年　洞房夫見妻子沒落紅竟暴怒：你再裝！

▲妻子婚前守身如玉，沒想到婚後卻遭丈夫質疑背叛。（示意圖／視覺中國）

實習記者黃品臻／綜合報導

現代許多男性懷有「處女情結」，認為另一半的初夜只能獻給自己，若發現對方不是，甚至會大發雷霆。中國大陸一對夫妻就面臨這樣的問題，雙方在大學就結識交往，畢業後仍相伴彼此長達5年之久，不過女方一直堅持要在婚後才發生性行為，不料兩人在婚後洞房時，女方卻遲遲不見紅，讓丈夫非常生氣，質疑妻子早在結婚前就背叛他。

據《網易新聞》報導，女方出身保守家庭，從小受的家庭教育就是女生要懂的矜持，而且「忠貞是女人最好的嫁妝」，因此與丈夫在交往期間始終堅持底線，即使男方有時會忍不住，仍會果斷拒絕。而男方則認為，既然喜歡對方，就該尊重、不強迫，兩人也因此交往超過5年，最終順利步入婚姻。

就在兩人新婚洞房時，丈夫期待值滿點地要和心愛的妻子進行他們的「第一次」，卻遲遲不見妻子落紅，這讓擁有處女情結的丈夫忍無可忍，怒批妻子背叛自己還裝矜持，讓他白忍了5年。妻子聽完後不斷否認自己不忠，但還是無法安撫在氣頭上的丈夫，只好找了婦產科做檢查。

醫生檢查後表示，女方的處女膜仍完好無損，沒落紅是因為女方的處女膜比較厚實，她有3個直徑不到1毫米的小孔，但在正常情況下，應該是一個直徑8毫米以上的小孔，為了讓夫妻倆解開心結，只得靠手術將處女膜戳破。

許多網友紛紛留言，認為男方太誇張，就算不是第一次也不必如此生氣，只要雙方在婚後對彼此忠貞，又何必要計較過去。