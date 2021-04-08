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他搭太魯閣睡著醒來在醫院　電眼正妹學姐相伴！10年前國中同樂團

▲賴先生被送到門諾醫院治療竟遇見濶別10年未見的護理師學姊。（圖／門諾醫院提供，下同）

賴先生被送到門諾醫院治療竟遇見10年未見的護理師學姊。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號發生出軌意外，釀成嚴重死傷，震驚社會。門諾醫院收治的傷患中，目前僅1位賴姓患者仍在醫院接受治療，其餘傷患皆已出院返家。幸運逃過一劫的賴姓男子本身是花蓮人，由於事發當時並未告知家人要回花蓮，所以被緊急送醫時，一度聯繫不上家人，所幸在擔任護理師的學姊積極幫助下，終於找到了家人，也因為學姊的一句「不要擔心，有我在」，讓他頓時安心。
 
26歲的賴先生因頭部多發性骨折且有嚴重撕裂傷、顱內出血被緊急送往醫院開刀，而他也是門諾醫院收治的傷患中最嚴重的一位。回想事發當時，賴男說，他完全沒有印象也不知道發生了什麼事，只記得自己坐在車廂間的車門邊，火車何時撞上完全不知，當眼睛再度睜開時已經在醫院裡。

賴說，當時他躺在擔架上，頭部被包覆著，聽著現場醫護人員急促的聲音及不斷的詢問家人電話，才意識到自己可能很嚴重。由於事前未告知家人要返家，因此家人並不知道他就在這班車上，手機因為猛烈撞擊早已不知在何處，除了父親的電話外，腦海中完全想不起其他家人的號碼，由於父親當天可能在工作而始終未接起電話，就在賴男也開始心急的時刻，聽到熟悉的聲音喊了他的名字。

賴表示，當下發現原來叫他的護理師正是他的國中學姊，所幸在學姊的協助下，順利的聯繫上家人。賴先生說，還好當時學姐還能認出他，也在床邊為他加油、給他力量，讓他化解了內心的恐懼與不安。

▲賴先生被送到門諾醫院治療竟遇見濶別10年未見的護理師學姊。（圖／門諾醫院提供，下同）

賴先生受創，頭部多發性骨折且有嚴重撕裂傷、顱內出血是門諾醫院收治的傷患中最嚴重的一位。
 
賴說，兩人國中畢業後就沒有再見面，沒想到這次竟是在加護病房相認。許姓護理師表示，當時看到學弟時真的很震驚、很難過，因為以前在學校都是同一個樂團，且兩人都是吹小號，經常要一起練習也因此感情深厚就如同自己的弟弟。雖然看到當下滿臉是血、眼睛腫脹的學弟，內心真的很痛，甚至腦海中不斷浮現「怎麼會是他」，但身為護理人員，除了馬上轉換心境給予他更多的信心與鼓勵外，也透過床邊禱告盼他能夠早日脫離險境，所幸經由加護病房醫護同仁的細心照護，傷勢日趨穩定。
 
經歷這麼大的意外事故，除了身體上的外傷，心理的那道陰影恐怕是一輩子難以抹滅的痛，身為學姊的許姓護理師雖然不是賴先生的主要照護者，仍經常利用午休及空閒之餘到病房探視與陪伴，倆人回想起國中管樂團的點點滴滴，不時露出開心笑容，許姓護理師更鼓勵學弟，要以國中時練習小號不怕辛苦的精神以及那份陽光正向的心，來面對這次的考驗，早日走出陰霾讓生活回復正常。

▲賴先生被送到門諾醫院治療竟遇見濶別10年未見的護理師學姊。（圖／門諾醫院提供，下同）

許姓護理師學姊雖然不是賴先生的主要照護者，仍經常利用午休及空閒之餘到病房探視與陪伴。
 
已由加護病房轉出一般病房的賴男說，自己真的很幸運，除了感謝醫護人員的救治，更感謝學姊第一時間的幫忙，他說出院後，要盡微薄之力捐款給醫院，讓醫院能夠幫助更多需要幫助的人。
 
門諾醫院心理師梁温潔表示，面對如此大的衝擊，如何撫平傷者與家屬的傷痛，除了需要時間外，也可透過陪伴與傾聽讓情緒找到出口，而有些傷者甚至聽到某些關鍵字仍會出現恐懼或夜裡難以入睡的情形，建議親友們適時給予協助，若情況沒改善或日趨嚴重，就應尋求治療管道。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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