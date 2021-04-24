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幫拿iPhone11「螢幕秒解鎖」　曖昧男氣炸！真相哭了…一票人遇過

▲正妹,妹子,滑手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲解鎖當下，原PO無言以對！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「他的臉部辨識，成功讓我單身！」一名單身妹透露，眼看脫單就在眼前，不料某天與曖昧男去吃飯時，順手幫對方拿手機，螢幕竟自動解鎖，當下男生氣得去廁所改密碼。儘管原PO努力解釋有誤會，無奈曖昧男並不願意相信原PO，從此回話也相當敷衍，讓原PO心碎求問，「有人也遇過這種事嗎？」

一名女大生在論壇《Dcard》表示，最近跟一名男生處於曖昧中，彼此進展到依偎擁抱階段，就差一句口頭告白，就能順利交往。豈料，老天造化弄人，原PO崩潰直呼，某天與對方去圖書館時，竟因為手機的「臉部辨識功能」，秒讓兩人退回普通朋友關係。

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原PO緩緩道來，去圖書館前有先去附近吃飯，付錢過程中，原PO幫男同學拿手機，好巧不巧，原PO脫掉口罩照鏡子，手機竟瞬間解鎖。男同學見狀，隨即驚呼「妳怎麼打得開？」再試一次後，原PO依舊能順利臉部辨識解鎖。

原PO頭上閃過不好預感，儘管之前有遇到同樣狀況，「我沒有太在意，因為他在我旁邊，我以為是他開的。」當下，只見男生付完帳就走去廁所，回來還掛著臭臉，原PO心慌解釋「密碼不是我用的。」

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 11出現BUG？（示意圖／記者林敬旻攝）

然而男同學只冷漠回應，「哦，反正我換密碼了」，當下空氣瀰漫尷尬氛圍，兩人也不歡而散，怎料各自回家後，悲劇來了。原PO難過表示，想打電話、傳簡訊解釋是一場誤會，但男方就是不願意相信，兩人互動也漸漸轉為冷淡。

「有人也遇過這種事嗎？」原PO淚訴心中委屈，對方用的是iPhone 11，iOS系統似乎已更新，「我不知道跟這個有沒有關係，反正我真的超冤枉，我也後悔當初第一次不小心打開，沒有趕快跟他說。」

文章曝光後，網友卻認為，因為此是看清對方真面目，反倒是好事，「因為這樣就不聽妳解釋，還敷衍妳，這種人也算了吧」、「解鎖而已這樣就被敷衍對待？還好還沒在一起，恭喜妳可以換下一位囉」、「這麼大的bug的話，可以跟蘋果投訴了吧？但這可能嗎」、「失散多年的雙胞胎？」「大驚小怪，這種反應代表他沒有度量，在一起也只是心累」、「妳過兩個月再回想這件事，只會覺得他很荒謬」。

▲▼ 他的臉部辨識成功讓我單身（圖／翻攝Dcard）

▲一票人也遇到自動解鎖狀況！（圖／翻攝Dcard）

也有網友曾遇到類似狀況，「我有一陣子拿朋友i12也隨便打開，但現在都打不開了 ! 給你參考」、「我偶爾也能打開我媽的臉部辨識，也沒設定我的」、「我i11有時候戴著口罩也解得開」、「我有一陣子戴口罩可以解鎖，但只有黑色口罩可以，我是i11」、「有可能欸，我妹i12，我跟我妹長的超級不像，有一次我拿她手機，結果我舉起來就解鎖了，超級可怕，我也沒設定過」。

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