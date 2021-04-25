記錄「寶島印象」　溫州辦浙台攝影藝術文化交流

▲「寶島印象」系列作品吸引民眾駐足。（圖／取自主辦方網站）

記者陳政錄／北京報導

透過百幅光影紀錄兩岸風情，2021浙台（蒼南）攝影文化藝術交流活動暨光影隨踪姚思成攝影作品展，近日在溫州蒼南的「台商小鎮」舉行。大陸攝影家姚思成表示，希望透過他「寶島印象」的系列作品，反映台灣的風土人情，讓大陸民眾更了解台灣，促進兩岸文化交流。

此次攝影展以「大好河山，百年百幅」為主題，共展出作品100幅，包含「寶島印象」、一帶一路」、 「雲霧黃山」和「印象古鎮」四個系列攝影展，開幕式上有兩岸嘉賓及攝影藝術愛好者共100多人參加。

▲2021浙台（蒼南）攝影文化藝術交流活動暨光影隨踪姚思成攝影作品展，近日在溫州蒼南舉行。（圖／取自主辦方網站）

其中，「寶島印象」系列作品佔半數以上，是大陸攝影家姚思成先後5次赴台創作而成，以台灣人文風情為主題，通過鏡頭觀山看海，展現寶島一年四季的絕美景緻，用光影藝術敘述兩岸共同的人文歷史。

有已經定居廣東的台灣人王女士表示，他因為在網路上得知姚思成的作品展將在溫州蒼南舉辦的消息，特地與在上海、杭州的台灣朋友相約前來觀展，直言看到看到照片中記錄的景色，許多回憶都浮現在腦海中，緩解了思鄉之情。

觀展許姓台青表示，很多相片記錄的是他的家鄉，所以看到這些照片時很有感觸。他認為，溫州和台灣有很多方面可以展開交流，尤其是在文化、旅遊等方面大有可為。

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