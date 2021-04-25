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台積電南京廠擬擴產　陸專家籲官方制止「會擠垮大陸晶片業」

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

台積電22日召開臨時董事會，核准28.87億美元預算，將在南京廠擴充2萬片28奈米的月產能。對此，大陸科技產業分析師項立剛表示，這將成為打擊大陸晶片產業的重要一環，極大影響大陸晶片產業的發展，「呼籲相關政府部門進行研究、審查，保護大陸晶片製造企業，防止台積電的市場壟斷行為。」

項立剛在《新浪財經》上撰文指出，為了維持在晶片製造領域的優勢定位，台積電正在推行一個14奈米以下製程的高端晶片控制策略，配合美國的制裁，對於大陸先進製程的晶片不為其代工，並積極把先進製程的晶片工廠移至美國，從而做到在高端晶片的製造領域，通過控制，讓大陸企業得不到先進製程的晶片，達到抑制大陸高科技產業的目的。

項立剛提到，在28奈米以上製程的較為低端的晶片，因為大陸已經形成生產能力，正在迅速擴大產能，台積電的策略就是低價傾銷，將大陸的這些晶片企業擠垮，利用自己的產能，讓大陸的晶片企業無力與之競爭，達到長期壓制大陸晶片企業的目的。

項立剛表示，對台積電而言，現在要擴大產能，面臨了較大的難題，「在台灣本地擴產，台灣供電、供水都存在較大問題，目前面臨了嚴重缺水，這個問題未來能否很好解決，是未知的，而缺電的問題也在政治鬥爭中成為一個長遠的難題。」

▼大陸科技產業分析師項立剛。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸科技產業分析師項立剛。（圖／翻攝微博）

項立剛指出，把產能移到美國，台積電在美國聖利桑那州建5奈米晶圓製造廠，每月也是2萬片的產量，2024年量產，投資達120億美元，同樣是月產量2萬片的產量，南京擴產2023年即可量產，投資28.87億美元，美國卻要120億美元，多投入90億美元，「即使美國是新建，製程更先進，這也說明南京廠的成本遠遠低於美國廠，這樣南京廠產品具有強大的競爭力，可以達到充分打擊大陸晶片企業的效果。」

項立剛認為，在南京擴產，台積電成功地避免了台灣的缺水、缺電問題，又避免了美國建廠的高成本、低效率，達到壓制大陸晶片製造企業的效果，讓大陸的晶片企業無法與之競爭。

項立剛表示，台積電南京擴產，計劃2023年完成，此時正好是大陸晶片製造企業大規模完成建設，開始面向市場，這些企業需要市場支持，要通過28奈米以上晶片的訂單，形成生產能力，獲得收入，才能發展起來，向14奈米甚至更先進製程發展，「如果28奈米以上的晶片生產都被台積電佔領，這些企業獲得不了訂單，就失去了生存機會，很可能這些企業無法堅持下來，最後被台積電壟斷市場。」

項立剛指出，利用大陸的水、電、政策和低成本的人力，生產出低成本的晶片，在大陸進行傾銷，擠垮大陸的晶片企業，「這種情況出現，將會把大陸晶片製造扼殺在搖籃裡。新興的大陸晶片製造企業一開始就進入先進製程，而且成本更低，這顯然不現實的。」

項立剛認為，支持台積電在南京擴產，大陸無法得到晶片製造的技術，中國企業同樣得不到先進製程的晶片，依然會被卡脖子，「而得到大陸的資源之後，台積電將會用低價傾銷把大陸晶片製造企業都打垮。」

項立剛表示，目前大陸市場貢獻給台積電的營收將近20%，對台積電來說，來自大陸的營收在飛速增長，這個市場本來是大陸企業的機會，台積電會利用其規模化奪取大陸企業的機會，讓大陸企業無法生存，失去生存能力，最後達成自己獨占市場的目標，「這種情況出現，大陸在晶片製造領域將會永遠失去機會，從而被卡脖子，長期處於被動挨打的局面，甚至在國家戰略上都要投鼠忌器，影響國家發展大戰略。」

項立剛指出，台積電南京擴產，一定程度上會對南京地方經濟有正面影響，地方政府可能會獲得一定的稅收，但是對於中國的晶片產業一定是一個打擊，對於還沒有發展起來的晶片製造業，是在這些企業尚未發展起來之時，就有自己人幫助敵對勢力打擊中國晶片企業。打敗大陸晶片企業的台積電後面站著地方政府。

項立剛認為，南京方面不應該為了地方經濟的一點利益，置中國晶片產業發展而不顧。對於台積電的擴產，南京方面不應該批准，也不應該在土地、供電、供水方面給予優惠和支持。

項立剛強調，對於台積電的擴產，國家產業管制部門也應該強烈關注，要及時審查，制定產業政策，防止用落後的技術的重複建設，也要防止壟斷和低價傾銷。

項立剛還說，台積電利用大陸的政策、資源、水電、低成本的人才，大量生產製程較落後的晶片，在大陸低價傾銷，擠垮中國新興的晶片製造企業，這種情況決不能出現，「我強烈呼籲相關政府部門進行研究、審查，保護大陸晶片製造企業，防止台積電的市場壟斷行為。」

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