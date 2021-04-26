人妻偷吃爽翻天：天天晚上打GG！凍卵幫小王生「小爛爛」嬌喊好黏

▲台中女教授外遇男醫師，LINE中藏有鹹濕對話，讓老公崩潰提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

台中一名已婚女教授與研究夥伴發生婚外情，雙方LINE中滿是情慾流動，藏有包括「你的年羹堯真黏」、「讓你做到爽翻天」等對話，還有討論體位的大尺度內容，女教授甚至要凍卵為小王生「小爛爛」，讓人夫綠雲罩頂，心碎決定提告求償。一審法官判女教授與小王應賠償15萬元，案經上訴，台中高分院改判應賠償30萬元確定。

人夫主張，與女教授為高中同班同學，2人長跑9年後結婚，不料，妻子婚後竟與一名已婚男醫師發展出不倫關係，還不時對他冷嘲熱諷，手機內藏有不少鹹濕對話，包括「讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「到底要躺、要上、要咬，躺、上、咬」、「天天晚上打雞雞」、「激情是用來生孩子的」等語，妻子與小王也多度到摩鐵激戰。

雖然女教授與男醫師否認婚外情，但女教授卻在法院審理時坦言，凍卵是要是要跟男醫師生小孩，且透過對話內容也可發現，女教授曾經逼男醫師處理婚姻問題，「你說愛我想生小爛」、「你跟她之間的感情依舊勾勾纏」、「我根本還不是你合法妻子」，台中地方法院不採信男醫師與女教授的說法，判2人應賠償人夫15萬元，案經上訴，台中高分院審酌雙方收入等情狀，改判2人應賠償30萬元，全案定讞。

另一頭男醫師的兒子使用父親的手機時，驚見鹹濕訊息，趕緊轉傳給母親，男醫師與女教授的姦情因此曝光！男醫師正宮氣炸向女教授求償500萬元精神撫慰金，台中地方法院勘驗各項事證後，判女教授應賠償男醫師正宮50萬元。