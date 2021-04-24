巨乳版滴妹！AV女優家教裝神撞臉「襯衫撐爆」　網狂喊：真的像

▲有網友覺得吳夢夢的造型跟滴妹很像。（圖／翻攝自Instagram／crown_du、monmon6.0）

記者曾筠淇／綜合報導

你是滴妹吧！台灣第一女優吳夢夢時常在IG上分享近況，日前她貼出一張打扮成女家教的照片，結果就有不少網友覺得她撞臉滴妹，瞬間掀起熱議。事實上，吳夢夢早在去年11月就於PTT上曝光照片，並簡單介紹「痴女教師家訪」的影片，當時她也大方曬出好幾張劇照，讓不少粉絲大飽眼福。

吳夢夢本來就很常在IG上分享近況，先前她就貼出「女家教」的照片並表示，「被說像滴妹的教師特輯！」從她貼出的照片可見，她雖穿著白色緊身襯衫，但傲人雙峰卻完全藏不住，而戴上黑框眼鏡的她，也散發出專業的氣質，就像真的家教老師一樣。

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▲吳夢夢打扮成家教老師。（圖／翻攝自Instagram／monmon6.0）

由於吳夢夢在片中的造型正巧是及腰長髮，且還帶著粗框眼鏡，因此就讓不少人覺得她撞臉滴妹，紛紛在留言處表示，「笑死，真的有點像」、「蠻像的」、「真的像」、「有像！巨乳版」。

此外，也有不少粉絲在PTT上大讚，「越來越像暗黑滴妹了」、「越來越正！瘦身有成」、「推身材很好」、「我覺得這部看起來很棒耶」、「有夢最美」、「推女神，繼續支持」、「身材很讚喔」、「好美！夢加油啊」。