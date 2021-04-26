「快閃鋒面帶明顯降雨」水氣最多時間曝　今起4天防午後雷雨

▲今東半部和南部有局部降雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周四之前西半部地區午後有短暫雷陣雨；而周四是近期水氣相對較多的一天，屆時鋒面快速通過，降雨以北部最明顯，中部、花蓮、台東和東半部也有些降雨，南部山區有午後雷陣雨。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（26日）東半部和南部有局部降雨，中部以北雲量較多偶飄雨，慢慢轉為多雲天氣，午後西半部有短暫雷陣雨。

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▲▼今台灣附近仍有水氣。（圖／氣象局）



劉沛滕說，周二是相對水氣較少的一天，比較溫暖，降雨以東半部為主，西半部地區午後有雷陣雨，而高雄、屏東可能也有零星降雨；周三鋒面接近，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有雷陣雨。

劉沛滕提醒，周四是水氣相對較多的一天，鋒面通過帶來滿明顯降雨，其中以北部最明顯，中部、花蓮、台東和東半部也有些降雨，南部山區有午後雷陣雨，至於南部平地降雨機率較低；由於鋒面移動速度較快，降雨不到一天就快速結束，且南部雨區沒這次華南雲雨區來得廣。

劉沛滕表示，鋒面通過後，較乾的東北風增強，北部氣溫稍下降；周五之後水氣減少，剩東半部零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

