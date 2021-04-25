台中7歲柔道童腦死！高雄網友送上平安符　「69字紙條」讓爸動容

記者柯沛辰、李忠憲／台中報導

台中市7歲男童學柔道，遭教練及學長重摔27次昏迷，至今尚未脫離險境。事發後，許多網友幫忙加油打氣，還有人特地送上大甲媽壓轎金、平安符，盼男童早日醒來，讓男童父親收到後感動不已。

黃姓男童就讀南陽國小一年級，因為聰明活潑、愛玩任天堂遊戲瑪莉歐，加上人緣好，又是班上開心果，因此被同學取綽號叫「瑪莉歐」。不料他近日到校外私人柔道館練習時，遭何姓教練及學長重摔27次腦死，仍在醫院與死神拔河，令親友心痛不已。

許多高雄網友得知後不捨，紛紛到場加油打氣，還有人分別送上平安符、壓轎金，在小紙條上寫道「民國100年時我出了嚴重車禍，昏迷指數3，昏迷13天，家人為我向鳳山天公廟祈福，我從高雄送上平安符為瑪莉歐祈福，快點醒來、早日恢復健康，希望瑪莉歐快點好起來！」

▲高雄網友紛紛送上平安符、壓轎金，為男童集氣。（圖／男童父親提供）

據悉，檢方23日進行複訊，但何姓教練堅持是正常訓練，因此諭知請回。不過，男童父親難以接受，一度痛罵「台灣司法真的是死光了」，呼籲司法還他的孩子一個公道。

事隔一天，檢方24日傳喚相關證人，認為男童舅舅在旁拍攝錄影，卻未阻止狀況發生，將釐清有無過失責任。另，何姓教練涉嫌傷害致重傷、有串證之虞，當晚向法院聲押禁見獲准，全案持續釐清中。

▼高雄網友送上小紙條，為「瑪莉歐」祈禱。（圖／男童父親提供）

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