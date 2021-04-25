周四鋒面雨彈開炸！新一波雨區曝　這波結構很好「降雨更明顯」

▲周三、四鋒面接近並迅速通過台灣，預計中部以北、東半部及南部山區的降雨機率將明顯提高。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，預計未來在周四前天氣比較不穩定，山區午後持續有降雨的機率，尤其周三、四鋒面接近並迅速通過台灣，預計中部以北、東半部及南部山區的降雨機率將明顯提高。

氣象預報員官欣平表示，今天由於華南雲雨區東移，一波波水氣進來，東半部、南部地區降雨明顯，但明天水氣會比今天少，主要雨區仍以東半部、南部為主，不過空檔更多；中部以北明天則是短暫雨漸轉多雲，下雨減緩。

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▲一周降雨趨勢圖。（圖／中央氣象局）

周二各地恢復多雲天氣，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨機率，氣溫回暖，北部、東半部2728度，中南部可達29-30度。

周三鋒面逐漸接近，大氣條件不穩定，中南部又有午後雷陣雨機率。周四有另一道結構明顯的鋒面快速通過台灣，再加上東北風增強，中部以北、東半部都會有下陣雨機會，南部則是偏山區有局部短暫陣雨，是本周雨勢最明顯一天。

▲周四鋒面很快速就通過，對水情雖然不無小補，但離解旱應該還有一段距離。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局指出，雖然周四鋒面結構明顯，不過因為很快速就通過，預期不會帶來持續很久的降雨，對水情雖然不無小補，但離解旱應該還有一段距離。

周五以後，鋒面遠離、東北風減弱，各地天氣轉趨晴朗穩定，僅東半部有局部短暫雨。

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