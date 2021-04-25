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梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」

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▲許多民眾期盼來場大雨解旱象。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家、全台唯一災害預報士賈新興分享梅雨真正開始的三大特徵，「這個預測的結果，真的令人實在擔心。」他呼籲大家節約用水，「要撐到真正有利梅雨建立的環境開始，至少還有1個月。」

賈新興近日在臉書提到這三大特徵，第一，橫跨南半球、經東非索馬利、貫穿印度洋、經中南半島至南海的西南季風出現；第二，太平洋高壓的勢力退出南海；第三，緬甸的雨季開始，這個降雨伴隨南北兩側完美的低空大氣環流反應。

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▼賈新興分享有利梅雨建立的環境指標。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼賈新興分享5/16至5/22大氣低空風和降雨的氣候分布圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興說，另外，根據最新的有利梅雨建立的環境指標顯示，5/20至5/31似乎是最可能的時間點，這個預測的結果真的令人實在擔心。

賈新興分析，從低空大氣預估的風場看出，三個特徵似乎少了其中之一；而6月底至7月初指標也同時轉正，但仔細觀察預報的風場顯示，這個系統不像是梅雨鋒面，反而比較像是季風槽要開始建立，時間還太早，需要持續滾動更新。

賈新興提醒，要撐到真正有利梅雨建立的環境開始，至少還有1個月，這期間需要大家不分南北一起用力節水、省水。對此，有網友問，所以「空梅」機率很大囉？賈回答，目前看還不至於空梅。

#梅雨開始的大環境特徵 梅雨真正開始的三大特徵 1)橫跨南半球經東非索馬利貫穿印度洋經中南半島至南海 西南季風的出現 2)太平洋高壓的勢力退出南海 3)緬甸的雨季開始 這個降雨伴隨南北兩側完美的低空大氣環流反應 另外 根據最新的有...

賈新興發佈於 2021年4月22日 星期四
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