1圖看「熱鬧雷達回波」　高雄人感動：今早聽落雨聲！街道都濕了

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局局長鄭明典貼出今天（25日）的雷達回波圖表示，「熱鬧的雷達回波」。對此，有高雄網友興奮留言，「今天高雄市區早上6點就聽到落雨聲，街道都是濕的。」氣象局預報，今、周一華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區有局部短暫雨。

▲雷達回波圖顯示，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

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鄭明典在臉書說，已經有些零星對流胞在陸地上發展，但是陸地溫度不夠高，還是要等午後對流增強，才會有比較多有組織性的對流。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）



許多中南部網友在鄭明典臉書底下回報天氣，「一早有對流胞在陸地生長，降雨機會大增啊，屏東市北區正在下雨了」、「台中新社下雨了。」根據氣象局觀測，今截至上午8時，高雄市雨量最多是在左營的8.5毫米，台中市則是在新社的2.5毫米。

氣象局指出，今華南雲雨區東移，各地都有機會出現短暫降雨，其中又以東半部地區的雨勢最為明顯，其次則為西半部山區，晚上之後華南移出的雲雨減少，中部以北平地的降雨機率將會降低，其他地區則仍有短暫降雨。

氣象局說，由於東北風增強加上雲多下雨，各地白天的高溫將會下降，北台灣約23、24度，其他地方在25到29度；至於低溫方面變化不大，各地約20至23度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，周一華南雲雨區東移通過台灣地區，各地雲量增多、降雨機率提高，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區有局部短暫雨，氣溫舒適；周二水氣稍減少，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴，氣溫舒適偏暖。

氣象局預報，周三鋒面逐漸接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲，氣溫舒適偏暖；周四鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局指出，周五東北風影響，北部及東北部早晚天氣較涼，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六東北風減弱，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨，清晨稍涼，白天之後氣溫舒適偏暖。