今年首發台北懸日4／29再降臨6天　「黃金20分鐘」最佳拍攝點曝

▲忠孝西路「懸日」美景，總是吸引攝影迷搶拍。（圖／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」再次降臨台北城！根據中央氣象局懸日預報，4月29日至5月4日一連6天傍晚，在無雲遮情況下，於台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段可觀看到懸日景象。氣象局也公布每日最佳觀賞時間點，並提醒民眾久視時可備深色太陽眼鏡護目。

台北市懸日預報

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觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：

4/29 17:58~18:18

4/30 17:55~18:15

5/01 17:53~17:13

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：

5/02 18:00~18:20

5/03 17:57~18:17

5/04 17:54~18:14

▲去年懸日降台北城，忠孝西陸橋湧現搶拍美景的攝影迷。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

氣象局表示，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別於4月29日至5月1日（星期三至五）與5月2日至4日（星期六至一）傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。

氣象局提醒，懸日預報期間，夕陽逐日約較前1日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

▲台北忠孝東西路懸日美景今起連3天傍晚登場。（圖／氣象局提供）