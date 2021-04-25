王國材向蘇貞昌報告「台鐵改革」　2條件完成後朝「企業化」規劃

▲交通部長王國材。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌25日上午首次聽取台鐵改革報告，會後政院召開臨時記者會，確定台鐵朝安全、安定與轉型三大面向改革。對此，交通部長王國材表示，在確保員工權益、安全建設完成後，台鐵將朝企業化來規劃。

首先，在「安全」方面，王國材表示，台鐵204個鐵路邊坡工程，已經全部停工，因為工區觀念非常不好，所以要求停工，今天特別由鐵道局確認施工安全規定到位，查核後才會復工。

王國材說，「北中南東」馬上成立協調會報，指派資深主管進駐，對於工程要有實質督導；另外，要全面檢視施工邊坡防護工程，需要相關安全措施，當然已經立即進行中，而今天財政部國產署願意把土地無常給台鐵作為安全改善工程使用，在時程上會更加速。

此外，王國材表示，將強化進出工地AI管理，所有工程督工人員，都要配發無線電設施，一有狀況就立即通報並應變處理。他認為，台鐵局過去就工地是由廠商負責，但台鐵認為不應只有廠商負責，對於廠商違反規定要有完整的防堵機制並確實執行到位。

再來是「安定」部分，王國材表示，包括台鐵財務跟同仁改革看法，台鐵局服務路線跟小站等偏鄉服務，不可以減少，虧損將由政府補貼，讓台鐵沒有後顧之憂，在負擔的退休金跟利息，也由政府來做吸收。

王國材承諾，台鐵員工在安全的改革過程中，組織局部調整過程裡，薪資福利不會改變，讓同仁可以專心營運安全，以及服務到位。

最後，「轉型」部分，王國材表示，在員工權益確保下，相關部會專業人士、外部專家共同討論完成規劃，在安全相關建設完成後，台鐵朝企業化來規劃。