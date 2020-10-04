熱帶低壓生成了！第14號「準昌鴻」颱風路徑曝　日預報5天恐撲台

記者許力方／台北報導

中央氣象局4日晚間發布「颱風消息」，位在關島北北西方海面的擾動已經增強，正式升格為熱帶性低氣壓，預計將以時速11公里速度，向北北西移動，有發展為今年第14號颱風昌鴻（Chan-hom，寮國命名，意即樹名）的趨勢，未來朝琉球附近海面移動，對台灣影響仍在觀察中。根據日本氣象廳120小時路徑預報，未來熱帶低壓有可能逼近台灣。

▲關島附近生成一個熱帶低壓，最快5日增強為颱風 。（圖／翻攝RAMMB）



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預報員陳伊秀稍早表示，熱帶性低氣壓這3天（4至6日）移動速度緩慢，約要等到7至8日較接近台灣地區，約1000公里、800公里左右，但預報分歧性還是很大，要等到移動速度快一點，才能明確知道哪一個路徑。

▲準颱風各國預測路徑分歧，日本認為可能往台灣移動 。（圖／中央氣象局、日本氣象廳）

陳伊秀表示，目前看起來約有3種路徑，一是往琉球群島、北部海面，若靠近台灣，9、10日（下周五、六）國慶連假期間就會影響天氣多一點，但現在還不是很有把握；二是熱帶擾動會在7、8日（下周三、四）更早北轉，也就是根本沒到琉球群島，提早到日本，對台沒有影響；第三種路徑是美軍模式，熱帶擾動會直接往南邊移動，朝菲律賓方向，影響恆春、蘭嶼。她強調，秋天大環境遷移下，變數都還是很大。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，關島西北方海面的熱帶性低氣壓未來可能進一步成為今年第14號颱風昌鴻，動態的變化較大，預估未來48至72小時內大致往西北到西北西方向移動，72小時之後可能會逐漸進入高壓之間的鞍型場內，不論是移動速度或是移動方向的變化都可能會頗大。

吳聖宇指出，關於熱帶低壓的路徑，後期所給出的預報誤差圈範圍很寬廣，表示路徑的變動性高，是否接近台灣仍有待觀察，目前還言之過早。但如果有機會接近，時間正好會落在國慶連續假期左右，提醒民眾密切注意天氣訊息。

根據氣象局觀測，關島附近海面4日晚間新生成一個熱帶低壓，以每小時11公里速度向北北西進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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