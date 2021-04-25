LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

生活中心／綜合報導

華航機師累計5人染疫，其中飛澳洲確診機師一名同住家人也確診，被列為本土個案。指揮中心啟動個案在台活動史擴大調查，昨匡列接觸者248人，已採檢73人就有3名陽性，另有27人檢驗中、157人待採檢。指揮中心今（25）日下午2時將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情進展，是否代表又有新增個案？下午將一併說明。

華航確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的確診的機組員為案1092，指揮中心會後也證實為機師。

2名印尼籍機師在確診前曾到過台北清真寺，當天活動有400多人群聚，台北市衛生局已請寺方協助匡列可能接觸者，截至24日已匡列40餘人，寺方17名工作人員也全數完成採檢。

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▲指揮中心4月中才放寬機組員檢疫措施，現在卻傳出群聚感染。（圖／指揮中心提供）

不過，依據指揮中心公布資料，印尼籍機師（案1091）是在4月10日返台，理應要進行舊制的9天加強版自主健康管理，但他卻在檢疫期滿隔天就到清真寺參加活動，形同違規。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，已請民航局交通部協助了解。

機組人員居家檢疫剛從5天放寬為3天，華航一周內就爆出5名機師染疫，指揮中心於今日上午召開第三次討論會，邀請相關單位出席。另外，華航也於昨晚公告，依指揮中心規劃擴大採檢，安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；採檢部分，除了原先的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢。