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LIVE／疑群聚感染！國航再傳2機師確診　陳時中親上火線說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午13:30將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。先前有2名國籍航空機師染疫，接觸者當中165人需要採檢，而感染源還在釐清，但今日傳出同一家航空公司又有2名機師確診，是否為群聚感染，預料記者會上將進一步說明。

指揮中心20日公布案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為某航空公司貨機機師，2人於今年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返台後進行3天居家檢疫。案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢確診。接觸者當中165人需要採檢，155人確認陰性，還有10人待驗。

莊人祥昨日表示，相關接觸者檢驗可釐清釐清是否國內感染還是境外移入，航空器感染，至於目前在外站部分沒有看到異常現象。後續疫調和採檢結果還有待指揮中心釐清後公布。

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不過，《ETtoday新聞雲》接獲同一航空公司內部員工爆料，再有兩名印尼籍機師確診，其中一名飛雪梨，昨天在雪梨確診，目前在雪梨隔離中，一個在台灣4/7曾做體檢，因身體不適，自費採檢確診。對此，指揮中心上午尚未做出回應。

▲▼指揮中心4/14記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計201,061例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含198,980例排除)，其中1,086例確診，分別為968例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,041人解除隔離、34人住院隔離中。

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