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每店只有4個！必勝客推「夢幻愛心比薩」　放了整隻魷魚還有龍蝦片

▲▼必勝客推愛你魷龍蝦干貝比薩、義式漁夫海鮮比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客推愛心比薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這款很可以！為迎接即將到來的母親節，人氣連鎖比薩品牌「必勝客」強勢推出2款新品，首推這浪漫心型的「愛你魷龍蝦干貝比薩」，不僅放上了一整隻烤魷魚，還有滿滿大干貝、大蝦，搭配愛心造型，澎湃又應景，全台每門市限量只有4個，想吃要把握機會；同步還有「義式漁夫海鮮比薩」，同樣吃得到滿滿海味，還佐菠菜搭配濃郁義式慢燉牛肉醬，數量限量、售完為止。

▲▼必勝客推愛你魷龍蝦干貝比薩、義式漁夫海鮮比薩。（圖／業者提供）

▲義式漁夫海鮮比薩海味十足。

迎接母親節，必勝客推出這顆夢幻心形的「愛你魷龍蝦干貝比薩」，不僅造型應景，重點配料超澎湃，放上一整隻深海大魷魚，一旁還鋪滿飽滿大干貝、彈牙龍蝦切片及鮮甜大蝦，搭配升級版芝心餅皮，再撒上帕馬森起司，每一口都是海味與起司的雙重美味，每店限量只有4個，想吃手腳可要快。

另，同步登場的還有這款「義式漁夫海鮮比薩」，以義大利南部經典漁夫料理為創意發想，比薩上放了大干貝、蛤蠣及魷魚，並佐以菠菜搭配番茄慢燉牛肉醬，大口咬下先是吃到歐式醬汁，再咬到海鮮的鮮甜滋味，即日起至6月28日限時、限量賣。

▲▼頂呱呱最新炸雞花、一口翅。（圖／記者蕭筠攝）

▲一口翅有全新TABASCO口味。（圖／記者蕭筠攝）

另，頂呱呱去年一推出就掀起搶吃潮的「一口翅」，繼椒麻、檸檬胡椒、咖哩口味後，近日也有全新「TABASCO」新選擇，不像椒麻款辣到爆表，這口味可是每一口都還帶有酸辣感，絕對要嚐鮮，即日起正式登場。

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