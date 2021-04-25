月底小確幸！漢堡王連3天「加10多1片牛肉排」　還有免費吃堡日

▲漢堡王月底2大優惠小確幸來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底小確幸快收下！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）驚喜推出2大限時優惠，除了26日的華堡日免費吃華堡之外，更加碼祭連3天「加10元多1片火烤牛肉排」，絕對要怒吃一波。另，頂呱呱也將在4月26日首次推出「6折吃1打小雞腿」活動，速食控可別忘記。

▲連3天加10元可多吃1塊4.4盎司澳洲進口火烤牛肉排。

月底荷包空了沒關係，漢堡王祭出1日限定「免費吃華堡」活動，4月26日只要於門市購買指定套餐，包括華堡、辣味華堡、雙層華堡、辣味雙層華堡、牛排醬燒華堡的等限定套餐或大餐，即可免費吃1顆華堡；而4月30日至5月2日連3天更加碼推「10元加菜」活動，同樣只要至門市買指定漢堡王華堡系列，再加10元就可多吃1塊4.4盎司澳洲進口火烤牛肉排，肉肉控不能放過。

▲頂呱呱推6折吃1日限定「一打小雞腿」。

另，台灣本土連鎖炸雞品牌「頂呱呱」也宣布再於4月26日限時1天祭出「一打小雞腿」下殺活動，滿滿12支小雞腿只要180元、用原價6折就能吃到，雞腿控絕對不能放過，當天每人限購2份，各店數量有限、售完為止，提醒不接受電話及APP預約點餐。

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